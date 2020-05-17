Российский шахматист Дубов стал вторым на Мемориале Стейница

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17.05.2020, 22:50, Новости дня

Российский шахматист Даниил Дубов упустил победу на Мемориале Стейница в мужском зачете. В последний день соревнований россиянин потерпел три поражения, дважды сыграл вничью и лишь раз праздновал успех. В итоге он набрал десять очков и занял второе место в онлайн-турнире.

Его обошел действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В заключительный день турнира норвежский гроссмейстер добился трех побед при трех ничьих. Карлсен набрал 12 очков из 18 возможных и выиграл Мемориал Стейница. Третьим стал россиянин Петр Свидлер (9,5 балла).

Напомним, что победу в женском зачете турнира одержала россиянка Екатерина Лагно, набравшая 12 очков из 18 возможных.



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