“Эшелоны Победы” ждут своего дня

17.05.2020, 22:50, Новости дня

В рамках празднования 75-летия Победы мы увидим по РФ железнодорожные "эшелоны Победы". Это паровозные составы, точь-в-точь как во время Великой Отечественной. На Западный фронт они везли войска и оружие. На восток в эвакуацию паровозы тянули составы с демонтированными заводами и тех, кому предстояло на них работать. В эвакуацию увозили семьи, университеты, конструкторские бюро и даже целые города. И мы увидим эти эшелоны.

В депо тяги на станции Подмосковная они так и рвутся в путь. Эти бронированные, паромеханические участники войны и Великой Победы пока стоят и дожидаются.

Эта традиция наша традиция — победоносное прибытие. С 1995 года — впервые и только в России. Тогда "эшелон Победы" впервые прибыл в Москву, на Белорусский вокзал. Чувство восторга, радости, волнения и переполненных эмоций — незабываемые кадры.

А сейчас, в 2020-м, на паровом котле машинист Сергей Бендюков налаживает важную часть паровоза — пятитональный сигнальный гудок. Без гудка паровоз не паровоз. Нам пообещали, что звук паровоза мы услышим чуть позже, ведь нужно еще и топку растопить.

Разогнанные до нужной температуры и давления паровозы времен войны, прибывая в праздничные дни, создают настроение целому городу. На юге — Северо-кавказская железная дорога — "эшелон Победы". За спиной только у этого праздничного состава с 2010 года – 20 тысяч километров пути от Махачкалы до Новороссийска, от станции к станции, от сердца к сердцу.

"Состав подвижной из ростовского музея железной дороги специально подобран и соответствует военной эпохе. Это вся техника, которая работала во время войны, в этих вагонах солдаты ехали на фронт, возвращались с фронта", — рассказал Владимир Бураков, начальник Северо-Кавказской железной дороги.

Подвиг советских железнодорожников поистине велик. Легендарные "Эшки" выпуска 1926 года в первые месяцы войны сыграли важнейшую роль.

"Если бы не паровозы, трудно сказать, чтобы мы там с этими немцами делали", — сказал ветеран ВОВ Виталий Соснин.

Гатчинский район. Красное Село. Именно железнодорожники Ленинградской области сыграли свою решающую роль в подвозе провианта, техники и первый поезд "Эу" в освобожденный от блокады Ленинград — их подвиг.

И даже после ковровых бомбардировок, когда, казалось бы, от станции, куда прибыл состав ничего не осталось, с гудком паровоза жизнь возрождалась.

Героические люди и легендарные поезда — в период Великой Отечественной по дорогам СССР и Европы провезены 19 миллионов 714 тысяч вагонов. А Решающее сражение — за Рейхстаг, тогда в Берлин пришел наш первый поезд с тяжелыми пушками.

А вот поезда Победы во Владивостоке. Позади более двух десятков российских городов, три недели в пути, пройдены 9 железных дорог, даже в Якутии. От станции к станции, с теплушками и солдатами в них поезда Победы возвращались с войны из Берлина через Москву. Прибытие — город Алдан.

Вот и в Москве они уже полностью готовы — ждут своего дня. Те самые паровозы армии, подготовленные, свежевыкрашенные, они только временно стоят на запасном пути. Как только появится возможность, эшелоны, груженые техникой, празднично и победоносно пройдут через всю нашу страну. И обещанный пятитональный гудок из свистка паровоза "Серго Орджоникидзе" уже совсем скоро услышат по всей стране.

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"Вести недели"