 

Умерла художник Татьяна Сельвинская

17.05.2020, 22:48, Новости дня

Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская умерла на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе РАХ.

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», – сообщили ТАСС в пресс-службе со ссылкой на президента РАХ Зураба Церетели.

Там отметили, что Татьяна Ильинична «своим вдохновенным творчеством и яркой самобытностью личности внесла большой вклад в современное художественное пространство».

Церетели назвал Сельвинскую «увлеченным творцом» и ярким общественным деятелем и выразил соболезнования родным и близким художника.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Ее детство прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в Писательском городке Переделкино среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и др. С 11 лет училась у художника Роберта Фалька. Также учителями Татьяны Сельвинской стали Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова.

В творческом портфеле Сельвинской – более 100 персональных и коллективных выставок, около 200 спектаклей. Авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике «Абрамцево» и других, а также в картинных галереях как в России, так и за рубежом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Музыканты из разных стран поют песни о Великой Победе

06.05 / Apple расскажет о будущем iPhone, iPad и Mac 22 июня

14.05 / На спикера Рады подали в суд за принятие закона о банках

18.04 / Площадка eBay запустит в России программу поддержки предпринимателей

28.04 / Таймырские оленеводы готовятся к летнему сезону

17.04 / Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

30.03 / И в Москве началось: барабанщик устроил выступление на балконе по примеру Италии

01.04 / Иммунолог рассказал о влиянии интерферона на иммунитет

17.05 / До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon

24.04 / “Союзмультфильм” намерен вернуть права на Чебурашку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска