Умерла художник Татьяна Сельвинская

17.05.2020, 22:48, Новости дня

Художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская умерла на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе РАХ.

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР, почетного академика Российской академии художеств Татьяны Ильиничны Сельвинской, известного московского деятеля культуры и искусства», – сообщили ТАСС в пресс-службе со ссылкой на президента РАХ Зураба Церетели.

Там отметили, что Татьяна Ильинична «своим вдохновенным творчеством и яркой самобытностью личности внесла большой вклад в современное художественное пространство».

Церетели назвал Сельвинскую «увлеченным творцом» и ярким общественным деятелем и выразил соболезнования родным и близким художника.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Ее детство прошло в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в Писательском городке Переделкино среди выдающихся людей, таких как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Генрих Нейгауз, Леонид Леонов, Святослав Рихтер и др. С 11 лет училась у художника Роберта Фалька. Также учителями Татьяны Сельвинской стали Александр Тышлер и Михаил Курилко. В 1953 году окончила Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова.

В творческом портфеле Сельвинской – более 100 персональных и коллективных выставок, около 200 спектаклей. Авторские работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном центральном театральном музее им. Бахрушина, Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства, музее-заповеднике «Абрамцево» и других, а также в картинных галереях как в России, так и за рубежом.