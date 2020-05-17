 

Российский юморист резко ответил на вопрос украинского блогера о Крыме

17.05.2020, 22:30, Новости дня

Капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко резко ответил на вопрос украинского журналиста и блогера Сергея Иванова о принадлежности Крыма.

В интервью на YouTube-канале ISLND TV Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе «Дизель шоу». Его родители дочь остались в России, куда он регулярно ездит. Артист сообщил, что пока не планирует получать украинский паспорт.

По его словам, обычные люди, русские и украинцы, продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами. «В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», – приводит его слова РИА «Новости».

В конце беседы Иванов задал юмористу вопрос о воссоединении Крыма с Россией, что возмутило Писаренко. «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», – сказал он, отказавшись обсуждать политику и завершив интервью.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Ученые опровергли популярный миф об эпидемии чумы

28.03 / Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко

24.04 / Ходорковский: Звонил Сечин. Просил вернуться в Россию и забрать назад ЮКОС

02.05 / “Я не боюсь мести, я ее ожидаю”. Мэр Черкасс прокомментировал возможные последствия из-за смягчения карантина

11.05 / Путин объявил о новом пакете мер поддержки в ситуации с коронавирусом

23.04 / Telegraph – для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро

26.04 / Поезд Ким Чен Ына в курортном городе КНДР увидели со спутника

12.05 / Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные о кибератаках

05.05 / Мэрия Нижневартовска: прилетевшая из Москвы девушка не знала, что у нее коронавирус

26.04 / В МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска