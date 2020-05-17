Новая пассия Сергея Жигунова жертвует воскресным сном ради возлюбленного

17.05.2020, 22:30, Разное

Журналистка Виктория Ворожбит, известная публике как новая возлюбленная популярного киноактера Сергея Жигунова, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о том, на какие жертвы ей приходится идти ради любимого. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

На фотоснимке, опубликованном в микроблоге, Виктория Ворожбит сфотографирована крупным планом, однако можно заметить, что она облачена в серую походную одежду в стиле “милитари”. Фото она сопроводила признанием о том, что встала на рыбалку в пять утра, и такое мероприятие, с одной стороны, считает “сомнительным удовольствием”. Впрочем, в этом 46-летняя красотка видит и некоторые позитивные нотки: по её словам, уже к девяти утра она чувствует себя пропитанной свежим воздухом, обласканной утренним солнцем и “совершенно свободной”. “Тем, кто ложиться спать, спокойного сна. Всем остальным доброе утро и хорошего воскресенья!” – дружелюбно поприветствовала фолловеров Ворожбит. Стоит отметить, что, по сообщениям многих СМИ, журналистка вместе с Сергеем Жигуновым совместно проводят карантин на загородном участке артиста в Абрамцево. По всей видимости, именно оттуда пара и ездит на рыбалку.

Примечательно, что комментарии фолловеров оказались весьма неоднозначными. В частности, кое-кто иронично заметил, что для вставшей порыбачить красавицы вовсе необязательно было наносить макияж “как в ресторан”. Впрочем, большинство поклонников оказались намного сентиментальнее и отметили публикацию довольно теплыми словами. “Вы умнички. Все будет хорошо”, – резюмировала одна из подписчиц.