 

“Дождались?”: Плющенко пинками выгнал Рудковскую из дома

17.05.2020, 22:25, Разное

Фигурист Евгений Плющенко решил исполнить свою мечту и выгнал любимую супругу. Звездный продюсер Яна Рудковская была вынуждена собрать вещи и покинуть общее жилище. Евгений вручил возлюбленной чемодан и сумки, посадил на руки собачку и, помахав рукой (и подтолкнув вещи ногой), выпроводил Рудковскую из дома.

“Мечты сбываются!”, – подпел фигурист известной песне, поставленной на фон в видеоролике с семейным скандалом. Таким забавным образом знаменитые супруги решили развлечь подписчиков на карантине. Они обыграли известную сценку из мультфильма про Винни-Пуха, где Сова чихает, но не замечает или пытается скрыть сей факт. Такой сюжет крайне актуален для россиян, продолжающих страдать от последствий коронавирусной эпидемии.

“Дождались? В наше время лучше не чихать, а то можно остаться бездомной”, – подписала развлекательный ролик Яна Рудковская.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 16 Май 2020 в 7:18 PDT

Подписчики порадовались юмористическому контенту и поблагодарили звездную пару за веселое видео. “Насмешили!”, “Ха-ха-ха, я не могу”, “Актеры Больших и Малый нервно курят в углу”, – расхваливают креативных супругов фанаты в “Инстаграме”.

Отметим, Яна Рудковская резко повысила свою активность в соцсети. Девушка постоянно постит видеозаписи, проводит конкурсы и рекламирует различные товары. Интернет стал отличной площадкой для заработка звезд на карантине.



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