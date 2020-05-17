В Израиле сформировано правительство национального единства

17.05.2020, 22:15, Новости дня

В Израиле Кнессет проголосовал за вотум доверия 35-му правительству во главе с Биньямином Нетаньяху. 73 депутата Кнессета проголосовали “за”, 46 “против”.

Министры принесли присягу в качестве членов правительства. В Израиле не было дееспособного правительства с начала 2019 года.

Нынешний кабинет, в состав которого входят 36 министров, был сформирован после многомесячных переговоров на основе коалиционного соглашения между партией “Ликуд” Нетаньяху и партией “Кахоль-Лаван” бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. Оба политика будут поочередно, по полтора года, занимать пост премьер-министра. Через 18 месяцев пост премьера займет Бени Ганц, до этого он будет выполнять обязанности министра обороны.

Воскресное заседание Кнессета открыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что формирование правительства национального единства основывалось на чаяниях большинства граждан Израиля. Первым его приоритетом станет борьба с последствиями пандемии. Предстоит утвердить проект государственного бюджета, который “не допустит обвала израильской экономики”.

Вопрос о реализации “мирного плана”, выдвинутого до пандемии президентом США Дональдом Трампом и предполагающего аннексию Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, может быть выдвинут на обсуждение правительства не раньше 1 июля.

Глава “Кахоль Лаван” Бени Ганц, еще недавно главный политический противник Нетаньяху, заявил, что решение присоединиться к правительству национального единства не было простым, и выразил убеждение, что и для Биньямина Нетаньяху оно так же не было простым. “После 11 лет пребывания у власти вы приняли решение смириться с приговором, вынесенным избирателями и разделить место у руля власти с моими товарищами и со мной”, – сказал Бени Ганц.

Ганц обратился к своим недавним партнерам по блоку “Кахоль Лаван” со словами осуждения: “Я хотел, чтобы путь по улучшению жизни в стране мы проделали бы вместе, но вы предпочли разрушить наше партнёрство и наш союз”.