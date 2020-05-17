Названы первые кандидаты на прививку от коронавируса

17.05.2020, 22:08, Новости дня

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кто в первую очередь будет вакцинирован от коронавирусной инфекции.

В интервью радиостанции «НСН» он напомнил, что вакцинация необходима для создания иммунитета у человека, и коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. По словам специалиста, это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей, например, кассиры или билетеры.

«Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», – добавил Зуев.

После группы риска, сообщил он, вакцинацию можно расширить на остальных.

Специалист полагает, что в будущем прививать от коронавируса будут так же, как от гриппа – дважды в год, поздней осенью и ранней весной, когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.

Накануне СМИ сообщали, что американские ученые фармкомпании Sorrento Therapeutics нашли антитело, которое может блокировать коронавирус на 100%.

Президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.