Еврокубки доиграют в августе – президент УЕФА

17.05.2020, 21:55, Новости дня

Розыгрыши футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были остановлены из-за ситуации с коронавируснной инфекцией, будут доиграны в августе. Об этом 14 мая в интервью beIN SPORTS сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, у УЕФА уже есть план завершения сезона, но даты матчей в рамках Еврокубков еще должен утвердить исполком организации.

Завершение игр в августе он назвал вариантом, если ситуация будет “выглядеть так, как сейчас”.

Матчи Еврокубков сезона 2019/2020 были остановлены из-за COVID-19 на стадии 1/8 финалов.

Среди клубов, которые продолжают борьбу за трофеи, есть украинский клуб “Шахтер” (Донецк), выступающий в Лиге Европы. 12 марта украинская команда со счетом 2:1 обыграла на выезде немецкий “Вольфсбург”. Ответный матч, который был запланирован на 19 марта, не состоялся.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.