Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе

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17.05.2020, 21:55, Новости дня

Российские государственные и поддерживаемые властями СМИ распространяют дезинформацию и теории заговора о коронавирусе. Об этом в комментарии немецкому изданию Bild заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

По его словам, распространяемая “дружественными к Кремлю источниками и российскими государственными СМИ” дезинформация может оказать “существенное влияние на здоровье” жителей ЕС.

Стано считает, что цель российской пропаганды – “поставить под сомнение авторитет и способность ЕС преодолеть кризис, а также подорвать доверие общественности к местным властям”.

Примеров российской дезинформации и распространяемых теорий заговора в материале Bild не приводится.

В марте агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ Евросоюза, писало, что Брюссель подозревает государственные российские СМИ, а также прокремлевские медиа в ведении масштабной кампании по дезинформации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в западных странах.

В феврале этого года с похожими обвинениями в адрес российских властей и СМИ выступил Государственный департамент США. В частности, в Госдепе заявляли, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram занимаются распространением “антиамериканской дезинформации” и теорий заговоров. В соцсетях публикуются “практически идентичные сообщения” о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,68 млн человек, более 313 тыс. из них умерли, а 1,72 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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