 

Иран вызвал посла Швейцарии в связи с реакцией США на поставки топлива в Венесуэлу

17.05.2020, 21:54, Новости дня

Иран вызвал швейцарского посла, представляющего интересы США в Исламской Республике, в связи с мерами, которые могут принять США против поставок иранского топлива в Венесуэлу.

Об этом сообщило информагентство Mehr.

Высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа заявил агентству Reuters в четверг, что США рассматривают возможность принятия мер в связи с поставками иранского топлива в охваченную кризисом Венесуэлу.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье передал послание швейцарскому послу, в котором предостерег от угроз США против иранских танкеров, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Ирана.



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