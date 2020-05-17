Гибель медиков: будем соблюдать правила — спасем тех, кто спасает нас

17.05.2020, 21:35, Новости дня

12 мая планета отметила Всемирный день медицинской сестры. Он учрежден по инициативе англичан, которые так решили увековечить свою Флоренс Найтингейл. Именно в ее день рождения отмечается этот профессиональный праздник. И даже есть международная медаль Флоренс Найтингейл, которой награждают особо отличившихся медсестер. Среди награжденных есть и наши фронтовые сестры — героини Великой Отечественной.

Флоренс родилась в богатой аристократической семье 200 лет назад – 12 мая 1820 года. В апреле 1855-го она прибыла в Крым в расположение британских войск, осаждавших Севастополь, выхаживать раненых британских солдат.

В России, однако помнят, что к моменту прибытия Флоранс Найтингейл в Крым весной 1855-го раненых защитников Севастополя на поле боя уже несколько месяцев перевязывала сестра Даша — с сентября 1854 года. Даша Севастопольская — так вошла в историю первая в мире военная сестра милосердия.

В самом начале Крымской войны дочь русского матроса, погибшего в Синопском сражении, урожденная Дарья Лаврентьевна Михайлова, продала оставшейся ей в наследство маленький домик под Севастополем, купила на все лошадь, повозку, бинты, а еще уксус и вино — так тогда промывали и дезинфицировали раны — остригла себе косы и двинулась к реке Альма, где в первой битве обороны Севастополя и приняла боевое крещение. Ее перевязочный пункт действовал прямо на поле боя — под свист английских нарезных пуль. А еще она вывозила раненых солдат и выхаживала их.

В такой работе тогда была острая нужда. Вот как описывал положение участник Крымской войны знаменитый хирург Николай Пирогов: "Горькая нужда и медицинское невежество соединились в баснословных размерах".

Даша стала примером для севастопольских патриоток — дочери, сестры и вдовы участников обороны, а также девицы и дамы благородного происхождения спасали раненых.

Екатерина Грибоедова — сестра автора "Горя от ума" — и Екатерина Бакунина — дочь сенатора и внучатая племянница фельдмаршала Михаила Кутузова — были, по словам Пирогова, среди тех, кто "безропотно перенес все труды и опасности, бескорыстно жертвуя собою с геройством, которое бы сделало честь любому солдату". Ну, а Даша Севастопольская была отмечена государем-императором золотой медалью "За усердие" на Владимирской ленте.

Мы благодарны сегодня нашим медсестрам, которые героически плечом к плечу с врачами в труднейших, прямо-таки боевых условиях спасают людей от коварного коронавируса. И, конечно, мы в итоге победим его, а когда наступит момент награждения отличившихся, то среди прочего и медаль Даши Севастопольской была бы уместна. Пока такой медали нет, но она точно нужна. И смотрелась бы куда теплее, чем, конечно же, уважаемая награда имени Флоранс Найтингейл, ведь наши медсестры — наследницы богатой отечественной традиции.

Но вернемся к Севастополю. По призыву Пирогова в ноябре 1854 года туда прибыли три отряда сестер милосердия Крестовоздвиженской общины Петербурга. Идея такого формирования принадлежит Великой княгине Елене Павловне — вдове Великого князя Михаила Павловича, младшего брата императоров Александра Первого и Николая Первого. А руководил фронтовыми сестрами в Севастополе Пирогов, считая их незаменимыми.

"Доказано уже опытом, что никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными мужчинам", — считал знаменитый хирург.

Сестры Крестовоздвиженской общины — в большинстве своем дочери благородных семейств — работали в осажденном Севастополе самоотверженно. Из 120 героически погибли 17. В последствии знаменитый юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони писал: "Так возникла первая в мире военная община сестер милосердия. В этом деле РФ имеет полное право гордиться своим почином. Тут не было обычного заимствования "последнего слова" с Запада, наоборот, Англия первая стала подражать нам, прислав под Севастополь мисс Найтингейл со своим отрядом".

Благородную отечественную традицию с началом Первой мировой продолжила императрица Александра Федоровна — супруга Николая Второго. Сама Александра Федоровна, а также ее дочери великие княжны Ольга и Татьяна, закончив фельдшерские курсы, работали сестрами милосердия, ухаживая за ранеными в военных госпиталях, что развернули прямо в Царском Селе и лучших залах Зимнего дворца. Там поставили тысячу коек с лучшим на то время медицинским оборудованием, включая операционные. Забирать с фронта тяжелораненых императрица сама ездила на фронт в санитарном поезде.

Из письма Александры Федоровны мужу Николаю Второму 20 ноября 1914 года: "Сегодня мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами. Они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями. Я все промыла, почистила, помазала иодином, покрыла вазелином, подвязала — все это вышло вполне удачно. Я сделала три подобные перевязки. Сердце кровью за них обливается, так это грустно. Будучи женой и матерью, я особо сочувствую им".

Младшие дочери Александры Федоровны — Мария и Анастасия — пройдя домашнее обучение, работали в госпитале сиделками и, по воспоминаниям врачей, "не играли в сестер, а были ими в лучшем значении этого слова".

В Великую Отечественную на фронтах раненых спасали в общей сложности полмиллиона военных медсестер и санинструкторов. По жестокости гитлеровцы превзошли всех. Фронтовым сестрам приходилось брать в руки оружие. Не случайно сотни тысяч из них награждены боевыми орденами и медалями, включая Золотые звезды Героев Советского Союза.

Об ужасах той войны говорит, например, подвиг Героя Советского Союза, старшины медицинской службы Ксении Константиновой. В 1943-м, оставшись с ранеными, пока ее подразделение пошло в атаку, завидела десятки приближавшихся немцев. Единолично вступила в бой, имея лишь автомат ППШ и связку гранат. Когда боеприпасы кончились, Ксения была уже ранена в голову, но успела уничтожить более 20 фашистов. Схвачена. Изверги пытали ее — выкололи глаза, отрезали нос и грудь. Когда наши вернулись, то обнаружили истерзанное тело, прибитое колом к земле. Честно говоря думал, доставлять ли таким рассказом кому-то душевный дискомфорт, но такой ведь была та война, которую не забыть.

Сегодня российские медсестры тоже на самом переднем крае. Счет погибшим идет на десятки. О точных цифре говорить рано — она все еще растет. Но вот лишь некоторые из медсестер, кто отдал за нас жизнь:

– Авдонина Татьяна Николаевна (НИИ скорой помощи, Петербург);

– Канайкина Татьяна Викторовна (Республиканская больница, Саранск, Мордовия);

– Кледова Валентина Александровна (горбольница в Мытищах, Подмосковье);

– Тышко Мария Сергеевна (госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург);

– Мерзоева Лариса Гайрабековна (Центральная райбольница, Ачхой-Мартан, Чечня).

Мы назвали конкретные имена, чтобы не прятаться за сухие цифры. РФ продолжает терять медиков — врачей, медсестер и санитарок. Будем соблюдать правила — спасем тех, кто спасает нас.

Текст:

"Вести недели"