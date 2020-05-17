 

“Спартак” ждет возвращения Тедеско 20 мая

17.05.2020, 21:35, Новости дня

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, покинувший Россию после приостановки чемпионата страны из-за пандемии коронавируса, уже в среду, 20 мая, может вернуться в расположение столичного клуба. Вместе с ним прилетят и его коллеги по тренерскому штабу.

По информации "Спорт-экспресс", вместе со спартаковцами вернется в Россию и немецкий легионер московского "Динамо" Максимилиан Филипп. Днем ранее из Скандинавии прилетит одноклубник Филиппа Оскар Хильемарк.

Ранее российское правительство сняло ограничение на выезд в страну иностранных спортсменов и тренеров. Они должны будут пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат РФ по футболу 21 июня.



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