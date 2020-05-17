Мнение: Как мы взвоем после введения социального кредита

17.05.2020, 21:29, Разное

Коронавирус вынудил Москву провести натурный эксперимент: подключить горожан к жёсткой системе электронного контроля и начать штрафовать их за каждое нарушение карантина. Для тех, кто не читал книг по истории СССР, вышел большой сюрприз. Оказывается, сильная рука радует только тогда, когда она бьёт по загривку кого-то другого, не тебя.

Власти сделали всё максимально мягко: небольшой штраф за отказ установить приложение, небольшой штраф за выход на улицу, небольшой штраф за отказ сделать селфи, чтобы подтвердить, что ты находишься дома. Тем не менее всё инфополе уже заполняют возмущённые крики: «приложение глючит, я здоров, произошла чудовищная ошибка!». Получившие штрафы уже создали группу в «Фейсбуке», где делятся друг с другом своей бедой. Вот типичное сообщение:

https://www.facebook.com/groups/669408357214598/permalink/671838073638293/

Я нахожусь дома на карантине с пневмонией и подтвержденным ковид плюс. Из квартиры не выхожу, карантин не нарушают хотя бы потому, что просто нет сил выходить. Получила в личный кабинет уже два штрафа по 4000 руб. Через mos.ru отправила через электронную приемную на портале Мэра и Правительства Москвы письма а Главное контрольное управление письма *(два) с запросом получения копий постановлений на эти штрафы.

Тишина…

Приложение на телефон не устанавливается, установила на планшет: работает, но иногда зависает. К концу карантина у меня так штрафы на любую сумму набегут. Говорят, что нужно подать в суд, но либо лично, либо заказным письмом через почту в десятидневный срок. Вчера после обновления этот соцмониторинг вообще не высылает уведомление на идентификацию, а сегодня на Госуслугах еще штраф! Сегодня опять — ни одного запроса от соцмониторинга. Завтра опять будет штраф?

Я не могу выйти, чтобы подать в суд, опять будет штраф. Замкнутый круг. Что ДЕЛАТЬ?

Сейчас 2020 год, мы живём в цивилизованном государстве. Никто больше не высаживает классовых врагов на необитаемом острове, чтобы они там умерли от голода, никто не ссылает зажиточных крестьян эшелонами в Сибирь, чтобы те вместе со своими семьями замерзали насмерть в неотапливаемых бараках. Москвичей всего лишь штрафуют на 5% от средней зарплаты за каждое нарушение.

Понятно, что всё происходит в условиях хаоса и спешки. Приложение глючит, система не отлажена, в некоторых случаях штрафы приходят откровенно несправедливо. Однако в Москве живёт 13 млн человек — даже если каждый из 50 тысяч штрафов несправедлив, под раздачу попали всего лишь 0,2% от населения: несущественная цифра, если думать большими масштабами и энергично пытаться остановить эпидемию.

Мне вчера написали про характерный инцидент: мужчина без маски активно нарушал на улице самоизоляцию, высмеивал и фотографировал тех, кто был в масках. Ну как таких ковид-диссидентов не штрафовать?

Когда государство становится сильнее, оно неизбежно начинает ущемлять граждан. Даже в тех случаях, когда государство играет на стороне общества, — в послевоенной Германии, в современной России, в современном Китае, — процесс наведения и поддержания порядка вызывает массовое недовольство у меньшинства ущемлённых. Повторюсь: даже в том случае, когда государство делает правильные вещи и прикладывает все усилия, чтобы никому не отдавить случайно ногу.

Если даже аккуратная попытка удержать дома потенциальных разносчиков инфекции вылилась в пронзительный инфошум, будьте уверены, когда в России введут социальный кредит, когда нам начнут понижать рейтинг за ночные дебоши и за гуляющих без намордников собак, любители «сильной руки» первыми начнут кричать «а нас за что».

Впрочем, особых вариантов у нас, полагаю, нет. Законодателем мод сейчас выступает Китай. Вчера я участвовал в очередном состязании программистов на «Литкоде», и безо всякого удивления обнаружил, что там полностью доминируют азиаты.

В Топ-25 оказались 18 участников из Китая, из Тайваня и из Гонконга, который почему-то учитывался отдельно от Китая. Также там были два американца и два индийца, при этом никто из этой четвёрки не поднялся выше 12-го места. Лучший участник из России (с никнеймом dettier) занял 65-е место. В зеркальном состязании, которое проходило в другом часовом поясе, со сдвигом в 12 часов от этого, доминировали японцы: 7 японцев, 8 китайцев-тайваньцев, 1 канадец, 1 индонезиец, и 1 американец, занявший 25-е место.

https://leetcode.com/contest/biweekly-contest-26/ranking

https://leetcode.com/contest/weekly-contest-189/ranking

Для понимания масштабов: в этих двух состязаниях участвовали примерно 20 тысяч программистов со всего мира, причём программистов того уровня, на котором знание высшей математики становится уже насущной необходимостью. Если вы привыкли шутить про китайский код, самое время сдавать эти шутки в архив. Китайские программисты — очень жёсткие ребята, а лучшие из них пишут сложный код примерно в 10 (sic!) раз быстрее, нежели обычные высокооплачиваемые программисты.

Китай уже давно не является огромной грязной фабрикой по производству кроссовок и аккумуляторов. Китай стал самой передовой страной планеты, и все остальные страны, — включая заносчивую Америку, — вероятно, вынуждены будут следовать теперь за Китаем. Из этого следует, что если Китай введёт у себя полноценный социальный кредит, у других государств не останется иного выхода, кроме как сделать то же самое, чтобы не отстать.