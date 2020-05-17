Мнение: Неожиданно! Коронавирус “убил” в Сети конченных мудаков!

17.05.2020, 21:25, Разное



Я вам сейчас расскажу потрясающую вещь! Коронавирус реально проредил, как мне кажется, количество конченных мудаков в Сети. Я хожу часто по одним и тем же сайтам, и где я вижу коментарии, там, я уже редко, потому что это тоже самое, что по собственному желанию в выгребную яму в деревне окунуться, пытаюсь что-то читать. И вот же эффект – реально "ой"!

Нет, я не буду говорить, что их нет. На мой последний, да-да, очень злобный пост часа в 4 утра, когда спать уже хотелось, но люто бомбануло от зверушек, что радовались заражению Пескова – шароварников набежало немерянно. Причем, я повторял, повторяю и буду повторять – каждый имеет право на ошибку, я когда-то, хоть и недолго, сам симпатизировал Навальному. НО. Когда человек ему слал деньги и только что жопу не лизал, а публично признать, что был (а может и есть, это не доказанно без покаяния) конченным – я буду издеваться. Да, чего смеяться, у меня есть очень близкий человек, кто до сих пор верит в то, что Лешка станет президентом – знаете, какая это психотравма, а я уже не мальчик.

Но, ладно, без лишних соплей. Короче, захожу я на мой любимый сайт "В-Томске-ру", там читаю материал о том, как в Томске облагораживают территории, а делают это реально клево – местные могут сходить погулять хотя бы по Кирова, причем, хоть я и "понаехавший", но со стажем 21 год и знаю – чего там было и что там стало. И вот, короче – мудаки есть, хрен поспоришь – но их мало! Мало, Карл!

Да, они пишут какую-то чушь – это читать без слез нельзя. Плитка плохая потому что она плитка, деревья новые плохие, потому что старые не уберегли и т.д. – у меня фантазии не хватает, а второй раз я себя насиловать не буду это читать. Все ровно, как набежавшие хохлятки-навальнятки, потому что пост вылетел в топ до 9 места или выше, мне писали, чтобы просто обгадить – по заголовку-то казалось, что я пишу плохо про Пескова, а на выходе – извините, ой.

Но, это касается не только сайта "Втомске-ру", еще и другие местные сайты – тоже, смотрю, лишились мудаков! Реально, их становится меньше! Даже у меня на канале в Ютубе меньше! И то ли обрезали финансирование, то ли – народ умнеет, поживя дома и поняв – что можно потерять?

Я сегодня опять походил пешочком, возле Тусура, если кто местный читает – мать же вашу! Фонтан, который теперь привычный, плитка, клумбы, фонари в парке, по газонам можно ходить и можно на них лежать! Да, я не был в Европе, я не был в США – но то, что я вижу сейчас в Томске – я помню и то ВОТ ТАКОГО ТОЧНО НЕ БЫЛО – разве что-то похожее в далеком своем детстве в СССР, когда мне было лет 5-6.

Есть у нас проблемы? Да, и в Томске, я каждый раз балдею, отойдя на 100 метров от центра – попадаешь в деревню. Но в Париже отойдя 100 метров от Эйфелевой башни, это не я пишу, я там не был, это пишут западные СМИ – попадаешь в гетто – где нарки, воры и срач. Варламов, конечно, там этого не заметит – там ему даже говно запахом свободы будет пахнуть. Написал бы, что ему, если и присовывать под хвост будут цивилизованные мигранты, то он будет орать, что такое в Париже за радость – но лениво.

Проблемы есть и будут. Но, во-первых, даже проблемы бывают разные, а, во-вторых, только очень тупой, как те навальнятки, что испоганили сначала сайт акции 9 мая "Бессмертного полка", а теперь еще и свои трусы от страха – не заметит, как все поменялось. Наверное, поэтому я не могу эту тему отпустить, потому что мне не нравится, что рядом со мною могут жить те, кто хочет сделать, хоть как в Париже, но скорее всего, как в Киеве.

А так, да, мои вам товарищи, поздравления. Даже Сеть потихоньку чистится от маргиналов. Хоть со светлыми лицами, хоть с погаными харями. И это потому что, что Сеть – больше не удел "типа умных". Это такое же общественное место, где они получают отлуп также, как попытались бы они нагадить на остановке. Наше общество взрослеет. Это клево.

И да, скоро УспехРаша на ТикТоке, почти сразу, как наберу 100к на Ютубе. И это вообще ни разу не все сюрпризы, вы там держитесь!

Счастья вам.