 

Трамп ответил Обаме на критику

17.05.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп ответил экс-президенту страны Бараку Обамы на критику, обвинил своего предшественника в некомпетентности.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», – передает слова Трампа ТАСС.

Ранее Обама резко раскритиковал администрацию Трампа, заявив, что во время пандемии коронавируса большинство ответственных лиц Белого дома не знают, что делают.



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