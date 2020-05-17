 

Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи

17.05.2020, 21:10, Разное

Дело в том, что звезда с
большой нежностью относилась к Игорю Николаеву. Он всегда был любимым
композитором Примадонны, а она – его главной музой. А приехавшая из Киева
Наташа Королева вскружила ему голову.

Столичный шоу-бизнес далеко не сразу
принял певицу. Алла Пугачева тоже отнеслась к девушке с недоверием и поначалу
общалась с ней довольно холодно. Артистка ревностно отнеслась к появлению
молодой соперницы за внимание Игоря Николаева.

По словам Наташи Королевой, Алла Пугачева
называла Игоря Николаева сыночком. Певица защищала его, как настоящая мать.

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&#55357;&#56613; Алла Пугачева произвела фурор на юбилейном концерте Леонтьева в Кремле! Подробности на @dniru&#55357;&#56605;&#55357;&#56390;&#55356;&#57339; Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов #пугачева #фурор #концерт #кремль #дниру

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Мар 2019 в 10:51 PDT

Интересно, что именно Примадонна первой
поддержала артистку, когда та развелась с Николаевым. Именно она сказала ей те
слова, в которых нуждалась певица.

Алла Пугачева заверила молодую коллегу,
что на этом жизнь не заканчивается и предложила ей побороться. “Помни о
себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои
места”, – посоветовала Примадонна. Она вселила в Наташу Королеву
уверенность в том, что она сильная, умная и талантливая.

Напомним, брак Наташи Королевой и Игоря
Николаева продлился почти десять лет. Звезда призналась, что экс-супруг –
замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно.



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