Ревнивая Пугачева взбесилась из-за молодухи
17.05.2020, 21:10, Разное
Дело в том, что звезда с
большой нежностью относилась к Игорю Николаеву. Он всегда был любимым
композитором Примадонны, а она – его главной музой. А приехавшая из Киева
Наташа Королева вскружила ему голову.
Столичный шоу-бизнес далеко не сразу
принял певицу. Алла Пугачева тоже отнеслась к девушке с недоверием и поначалу
общалась с ней довольно холодно. Артистка ревностно отнеслась к появлению
молодой соперницы за внимание Игоря Николаева.
По словам Наташи Королевой, Алла Пугачева
называла Игоря Николаева сыночком. Певица защищала его, как настоящая мать.
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Интересно, что именно Примадонна первой
поддержала артистку, когда та развелась с Николаевым. Именно она сказала ей те
слова, в которых нуждалась певица.
Алла Пугачева заверила молодую коллегу,
что на этом жизнь не заканчивается и предложила ей побороться. “Помни о
себе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на свои
места”, – посоветовала Примадонна. Она вселила в Наташу Королеву
уверенность в том, что она сильная, умная и талантливая.
Напомним, брак Наташи Королевой и Игоря
Николаева продлился почти десять лет. Звезда призналась, что экс-супруг –
замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно.
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