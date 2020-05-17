“Я заболела три недели назад”: Горбань рассказала о муках из-за коронавируса

17.05.2020, 21:10, Разное

В своем инстаграм-аккаунте звезда поведала, что перенесла уханьский вирус. По словам актрисы, она боролась с COVID-19 последние три недели. Вместе с Марией Горбань коронавирусом переболели все члены ее семьи.

Артистка поведала, что у нее было воспаление легких, которое сопровождалось температурой, кашлем и сильными болями в теле. Она отметила, что к ней до сих пор не до конца вернулось обоняние.

Вчера знаменитость получила радостное известие: она здорова. Актриса сдала анализ, который показал отрицательный результат на коронавирус. “Я заболела три недели назад… На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком”, – поделилась Мария Горбань.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 11:36 PDT

Отметим, артистка два месяца назад изолировалась с родными за городом и не представляет, как могла заразиться коронавирусом в России. Напомним, Мария Горбань замужем за серфером Кириллом Зоткиным. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Стефанию от первого брака артистки.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. За последние сутки выявлено 9709 случаев болезни. Общее число зараженных составило 281 752 человека. Жертвами пандемии стали 94 пациента. Выздоровели 4207 инфицированных.