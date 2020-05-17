 

“Я заболела три недели назад”: Горбань рассказала о муках из-за коронавируса

17.05.2020, 21:10, Разное

В своем инстаграм-аккаунте звезда поведала, что перенесла уханьский вирус. По словам актрисы, она боролась с COVID-19 последние три недели. Вместе с Марией Горбань коронавирусом переболели все члены ее семьи.

Артистка поведала, что у нее было воспаление легких, которое сопровождалось температурой, кашлем и сильными болями в теле. Она отметила, что к ней до сих пор не до конца вернулось обоняние.

Вчера знаменитость получила радостное известие: она здорова. Актриса сдала анализ, который показал отрицательный результат на коронавирус. “Я заболела три недели назад… На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком”, – поделилась Мария Горбань.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 11:36 PDT

Отметим, артистка два месяца назад изолировалась с родными за городом и не представляет, как могла заразиться коронавирусом в России. Напомним, Мария Горбань замужем за серфером Кириллом Зоткиным. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Стефанию от первого брака артистки.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться напряженной. За последние сутки выявлено 9709 случаев болезни. Общее число зараженных составило 281 752 человека. Жертвами пандемии стали 94 пациента. Выздоровели 4207 инфицированных.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Старую карту NVIDIA GeForce GTX 970 разогнали до 1,9 ГГц

15.04 / Возле подмосковного кладбища нашли труп

22.03 / Мнение: Камбэк в диалогах

12.05 / Вячеслав Моше Кантор: «Международное сообщество не должно игнорировать социальный кризис, который уже начинается»

28.03 / Ученые из США создали 3D-модель пораженных коронавирусом легких

17.04 / Медики Покровской больницы не готовы к приему пациентов с COVID-19

07.05 / Аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил о задержке выпуска устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

23.04 / Мнение: Сколько полицейских успел заразить коммунист?

11.04 / Рентгенологов хотят обезопасить от коронавируса при помощи телемедицины

24.04 / Евразийский ледяной щит растаял, уровень моря поднялся на 8 метров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска