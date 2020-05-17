 

В Сети появилась информация о готовящихся к выходу новинках от Xiaomi

17.05.2020, 21:09, Разное

Согласно данным авторитетного источника, размещенным в Сети, в скором времени бренд Xiaomi представит сразу несколько новинок, среди которых – телевизор, смартфон и даже ноутбук. Пока неизвестны даты выхода упомянутых новинок, однако уже есть возможность узнать, чем же порадует пользователей китайский бренд.
Стоит отметить, что подробных данных о технических возможностях анонсированных устройств сетевой источник не называет, а лишь перечисляет новые продукты. В частности, главный презентационным продуктом станет телевизор с OLED-панелью на 65 дюймов, который, к слову, станет первым с такими габаритами в линейке Xiaomi. Также сообщается о предполагаемом выходе телевизора Smart TV Pro с диагональю на 32 дюйма, первого саундбара Redmi и, как минимум, одного нового ноутбука Redmi с дисплеем на 14 дюймов и процессорами Ryzen.

Кроме того, источником упоминается о вероятном выходе смартфона Redmi K30i, который, предположительно, станет более доступной модификацией Redmi K30 5G. О технических параметрах известно, что девайс будет оборудован 48-мегапиксельной фотокамерой и ОЗУ/ПЗУ на уровне 6 Гб/128 Гб. Также сообщается, что в качестве платформы будет использована Madia Tek Dimensity 800. Впрочем, последняя информация еще должна найти более точное подтверждение, ведь по инсайдерским данным, озвученным ранее, в качестве процессора предполагалось применить Snapdragon 765G. Об этом пишет профильное интернет-издание Ixbt.com.



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