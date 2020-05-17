Седан Lexus IS сменит поколение через три месяца

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17.05.2020, 21:06, Новости дня

Японский автогигант Lexus намерен в течение нескольких месяцев рассекретить обновленное поколение небольшого седана Lexus IS.

Следует выделить, что данный экземпляр для российского рынка остается крайне востребованным, тогда как предшествующая версия не сумела достичь прежних успехов по не установленным причинам. Также следует выделить, что новая версия компактного седана IS сможет продемонстрировать высокий интерес. Наибольший интерес прогнозируется в отношении седана IS 500, который имеет 400-сильный двигатель на 3 литра.

Однако в продажу поступят и более упрощенные модификации с 2 и 3,5-литровыми двигателями, которые имеют общую мощность 245 и 315 л.с. Точные параметры автомобилей будут известны после презентации.



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