Мнение: Новости украинской евгеники

17.05.2020, 20:54, Разное

Глава еврейского комитета Украины Долинский продолжает радовать чудесными находками.

Так сказать в дополнение к "географическим" находкам https://colonelcassad.livejournal.com/5872313.html того же Масляка.

В то, что украинские нацики могут организовать реализацию евгенических программ вполне можно поверить, а вот в престижную высокооплачиваемую работу и образование для ее продуктов, очень сомнительно.