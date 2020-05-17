 

Мнение: Новости украинской евгеники

17.05.2020, 20:54, Разное

Глава еврейского комитета Украины Долинский продолжает радовать чудесными находками.
Так сказать в дополнение к "географическим" находкам https://colonelcassad.livejournal.com/5872313.html того же Масляка.
В то, что украинские нацики могут организовать реализацию евгенических программ вполне можно поверить, а вот в престижную высокооплачиваемую работу и образование для ее продуктов, очень сомнительно.

Источник: Colonel Cassad



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