 

Стало известно о попытках Хабиба завершить карьеру

17.05.2020, 20:48, Новости дня

После каждого поединка действующий чемпион UFC в легком весе житель России Хабиб Нурмагомедов говорит о завершении карьеры, сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Хабиб после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру. Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем поединке», – приводит его слова «Чемпионат».

Напомним, весной Нурмагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном, однако бой не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. В итоге поединок состоялся между Фергюсоном и Джастином Гейджи, в котором победу одержал последний.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Польша приняла новую стратегию безопасности. Главной угрозой признана “неоимперская политика России”

03.05 / Нардеп Тищенко заявил, что ресторан “Велюр” готов заплатить штраф

03.04 / Мнения: Готовится великая нефтяная сделка

29.04 / В Великобритании пересмотрели статистику летальных исходов COVID-19, число смертей выросло сразу на 3,8 тыс.

23.04 / НБУ снизил снизил учетную ставку до 8%

07.04 / Посол РФ в США: число подавших заявку на возвращение в Россию не набирается и на один самолет

19.04 / Еще 84 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве, установлены выплаты донорам плазмы

30.04 / Власти Таганрога объяснились по поводу баннера с фашистами

30.04 / Россиян предупредили об аномально жарком лете

14.04 / Полиция в Киеве задержала водителя, стрелявшего по подрезавшей его машине. Все, как на Диком Западе XIX века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска