 

Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Для его формирования потребовалось 500 дней

17.05.2020, 20:40, Новости дня

Парламент Израиля (Кнессет) 17 мая выразил вотум доверия так называемому ротационному правительству во главе с лидерами партий “Ликуд” Биньямином Нетаньяху и “Кахоль Лаван” Бени Ганцем. Как сообщает NEWSru.co.il, за проголосовали 73 депутата, против – 46.

“После более 500 дней политического кризиса в Израиле есть избранное правительство, получившее доверие Кнессета”, – заявил после голосования спикер парламента Ярив Левин.

После члены правительства принесли присягу.

Посты в кабмине Израиля разделены в основном между представителями партий “Ликуд” и “Кахоль Лаван”, несколько должностей получили также представители более мелких партий.

Сопредседателями правительства стали действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент – лидер “Кахоль Лаван” Бени Ганц. Ожидается, что Нетаньяху будет премьером первые полгода, затем его сменит Ганц.

Политический кризис в Израиле продолжался примерно полтора года.

26 декабря 2018 года Кнессет принял решение о самороспуске и назначении досрочных выборов из-за разногласий по поводу правительственного законопроекта о призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Голосование состоялось в апреле 2019 года – по итогам ни одна из партий не смогла получить достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Та же ситуация повторилась в сентябре 2019-го и марте 2020-го.

Если бы “Ликуд” и “Кахоль Лаван” не смогли договориться, в стране назначили бы четвертые за год внеочередные выборы в Кнессет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Трамп, возможно, окажет штатам дополнительную экономическую помощь

06.05 / Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся COVID-19

10.04 / Три «Протона» решили вернуть с Байконура на завод из-за брака

14.04 / Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек

30.04 / Кремль назвал сроки принятия решения о выходе из режима самоизоляции

07.04 / Пациент умер в машине скорой в Казани из-за заблокировавшего проезд автомобиля

18.04 / Благодатным огнем поделились с представителями десяти стран

26.03 / На Украине признали необходимость попросить помощи у России

08.04 / Карантин не отразится на увольнении срочников в запас – Минобороны

29.03 / Во Франции от COVID-19 умер бывший министр промышленности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска