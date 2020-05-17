Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Для его формирования потребовалось 500 дней
17.05.2020, 20:40, Новости дня
Парламент Израиля (Кнессет) 17 мая выразил вотум доверия так называемому ротационному правительству во главе с лидерами партий “Ликуд” Биньямином Нетаньяху и “Кахоль Лаван” Бени Ганцем. Как сообщает NEWSru.co.il, за проголосовали 73 депутата, против – 46.
“После более 500 дней политического кризиса в Израиле есть избранное правительство, получившее доверие Кнессета”, – заявил после голосования спикер парламента Ярив Левин.
После члены правительства принесли присягу.
Посты в кабмине Израиля разделены в основном между представителями партий “Ликуд” и “Кахоль Лаван”, несколько должностей получили также представители более мелких партий.
Сопредседателями правительства стали действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент – лидер “Кахоль Лаван” Бени Ганц. Ожидается, что Нетаньяху будет премьером первые полгода, затем его сменит Ганц.
Политический кризис в Израиле продолжался примерно полтора года.
26 декабря 2018 года Кнессет принял решение о самороспуске и назначении досрочных выборов из-за разногласий по поводу правительственного законопроекта о призыве в армию ортодоксальных иудеев.
Голосование состоялось в апреле 2019 года – по итогам ни одна из партий не смогла получить достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Та же ситуация повторилась в сентябре 2019-го и марте 2020-го.
Если бы “Ликуд” и “Кахоль Лаван” не смогли договориться, в стране назначили бы четвертые за год внеочередные выборы в Кнессет.
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