США приветствовали соглашение между Гани и Абдуллой
17.05.2020, 20:35, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео побеседовал по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани и новым председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.
Абдулла Абдулла и Ашраф Гани (архивное фото)
Об этом сообщила в воскресенье представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
В сообщении говорится, что Помпео поздравил двух лидеров с достижением соглашения об инклюзивной системе государственного управления в Афганистане, отметив при этом, что он сожалеет о времени, потерянном в ходе политического противостояния.
Глава американской дипломатии вновь заявил, что политическое урегулирование с целью прекращения конфликта в Афганистане остается приоритетом для США, и приветствовал приверженность обоих лидеров к немедленным действиям в поддержку скорейшего начала межафганских переговоров, говорится в сообщении.
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Русская служба «Голоса Америки»
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