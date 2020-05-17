США приветствовали соглашение между Гани и Абдуллой

17.05.2020, 20:35, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео побеседовал по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани и новым председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Абдулла Абдулла и Ашраф Гани (архивное фото)

Об этом сообщила в воскресенье представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

В сообщении говорится, что Помпео поздравил двух лидеров с достижением соглашения об инклюзивной системе государственного управления в Афганистане, отметив при этом, что он сожалеет о времени, потерянном в ходе политического противостояния.

Глава американской дипломатии вновь заявил, что политическое урегулирование с целью прекращения конфликта в Афганистане остается приоритетом для США, и приветствовал приверженность обоих лидеров к немедленным действиям в поддержку скорейшего начала межафганских переговоров, говорится в сообщении.