Губернаторы штатов призывают сохранять социальную дистанцию

17.05.2020, 20:35, Новости дня

Губернаторы 48 из 50 штатов США ослабили ограничения, введенные в связи с коронавирусом, позволив постепенно возобновить работу бизнеса, магазинов, ресторанов и фабрик. Тем не менее, зачастую послабления сопровождаются рекомендациями соблюдать социальную дистанцию по меньшей мере в два метра и требованиями носить маски.

Однако для многих американцев, уставших сидеть в четырех стенах на протяжении двух месяцев, открытие баров и ресторанов в Огайо и Висконсине привело к тому, что люди собирались вместе и общались, как будто опасность пандемии уже миновала.

Губернатор Огайо Майк Девайн заявил: «Нам нужно и дальше сохранять дистанцию. Сейчас очень важное время». При этом 90 процентов экономики штата уже открылось.

«Нам нужно открываться, но с осторожностью, [чтобы не допустить новой вспышки пандемии], – сказал он. – Сможем ли мы снова открыть школы [в августе], зависит от того, что мы делаем сейчас. Это в наших общих руках».

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом заявил, что 75 процентов экономики его штата возобновило работу, но меры предосторожности в отношении коронавируса по-прежнему должны соблюдаться.

Он сказал, что не представляет, что 80 тысяч человек могут собраться на стадионе, чтобы смотреть футбольные матчи осенью.

Президент Дональд Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Ситуация с коронавирусом (чумой!) разрешается очень хорошо в медицинском плане. И она разрешится!»

Советник Белого дома Питер Наварро, вслед за Трампом, обвинил Китай в распространении вируса из Уханя в Европу, а затем в США.

«Да, я виню Китай», – сказал он, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС. По его словам, Пекин, «прикрываясь щитом ВОЗ, в течение двух месяцев скрывал вирус от мира».

«Они могли бы удержать его в Ухане, – сказал он. – Вместо этого он превратился в пандемию».

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил телеканалу CNN, что в течение двух месяцев стране «удалось сгладить кривую» заболеваемости, чтобы дать медикам возможность справиться с наплывом пациентов, нуждающихся в помощи.

«Хотя нагрузка была трагической и суровой, она была контролируемой», – сказал он.