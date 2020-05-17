Мнение: Пранк

17.05.2020, 20:30, Разное

Следствие, прокуроры и неравнодушные граждане который день ищут и, наконец, нашли неких мерзавцев, разместивших на сайте "Бессмертного полка" фотографии лидеров Рейха под видом ветеранов. Возмездие свершилось – вандалов нашли.

Проблема вот в чем. Задолго до этого прискорбного случая на самом высоком (ну, почти самом высоком) уровне в Петербурге открыли памятную доску нацисту и врагу, который несет ответственность за гибель сотен тысяч ленинградцев в блокаду. Добро бы, будь эта доска освящена где-нибудь в лесах Карелии, но на территории Ленинграда – это был, конечно, полный перебор. Тем не менее – два очень высоких чиновника, почетный караул, торжественный марш и возложение цветов. И как-то обошлось без Следственного комитета и прочих атрибутов свирепой борьбы за историческую правду.

Еще нюанс. В роли национальных героев не так давно продвигали пару небезызвестных "пранкеров" – неких Вована и Лексуса. Которые совершали, мягко говоря, весьма неблаговидные деяния, но раскручиваемые по федеральным каналам практически как подвиг. С тех пор понятие "пранк" стало из постыдного развлечения безмозглых идиотов практически подвигом или на крайний случай весьма безобидной шуткой. Строго говоря, звонок в полицию с предупреждением о заложенной мине – это тоже чистой воды пранк. Просто парням весело. Они так шутят.

Ну так чему удивляться теперь и к чему гневно топорщить усы, как Киса Воробьянинов в ответ на предложение Бендера немножечко попопрошайничать? Вы, ребята, сами заложили тот фундамент, на котором вполне кощунственные вещи стали допустимыми, моральными и точно безвредными. Это же вы торжественно славили Маннергейма на улицах, где лежали умершие от голода при его, Маннергейма, непосредственном участии. Так почему вы вдруг так озаботились фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"? Если главный пропагандист России снимает, а главное – демонстрирует на федеральном и, что весьма немаловажно, государственном канале свою поделку про хорошего Бенито Муссолини, котоый, конечно, был местами неправ, но вообще-то хороший парень и непризнанный патриот, то какие вопросы к безвестным недорослям, которые живут в обстановке смещенных понятий о добре и зле, правде и лжи, созданной вами?

Проблема имет не линейный и не точечный, а самый что ни на есть системный характер. Страна идет прямым ходом в фашизм. Уже на улицах бьют и бросают в наручники людей, находящихся без масок, охранники убивают в магазинах старушек за сырок, тотальная ненависть ко всему и ко всем становится главной эмоцией, которая насаждается всеми видами СМИ. Так с чего удивляться тому, что у молодых появляются кумиры, полностью соответствующие сегодняшним этическим, нравственным и политическим установкам, растущим в стране?