 

Зеленского обвинили в нежелании урегулировать донбасский конфликт

17.05.2020, 20:18, Новости дня

Продолжающиеся обстрелы ЛНР говорят о нежелании президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе, сообщил представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно данным ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные четыре дня обстреливали село Березовское, где были повреждены два дома, ЛЭП. Позже наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали в Березовском в зону обстрела. В соседнем поселке Донецкий погиб ополченец.

Осадчий уверен, что этих фактов достаточно, чтобы подтвердить нежелание Зеленского разрешить конфликт. И призвал международных наблюдателей принудить власти Украины прекратить провокации, передает РИА Новости.

С 2014 года руководство Украины проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота. Хотя в ходе минских встреч, направленных на урегулирование конфликта, были приняты три регламентирующих перемирие документа, перестрелки продолжаются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Врач Елизаветинской больницы Петербурга умер после заражения коронавирусом

17.04 / Владельца Tesla поразило плохое качество сборки

14.04 / Учеными был предложен новый способ лечения рака

17.05 / У Олега Ляшко родился сын

07.04 / Коронавирус обнаружили еще у двух россиянок в Таиланде

15.04 / Кабмин назначил нового временного главу “Укрзалізниці”

28.03 / В правительстве Британии рассказали о самочувствии Джонсона

05.04 / Fitbit представила новое поколение фитнес-трекеров

16.05 / Рекордное число смертей в Москве

09.04 / Количество заболевших коронавирусом в США превысило 400 тыс., умерло 13 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска