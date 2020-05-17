Зеленского обвинили в нежелании урегулировать донбасский конфликт

17.05.2020, 20:18, Новости дня

Продолжающиеся обстрелы ЛНР говорят о нежелании президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе, сообщил представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно данным ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные четыре дня обстреливали село Березовское, где были повреждены два дома, ЛЭП. Позже наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали в Березовском в зону обстрела. В соседнем поселке Донецкий погиб ополченец.

Осадчий уверен, что этих фактов достаточно, чтобы подтвердить нежелание Зеленского разрешить конфликт. И призвал международных наблюдателей принудить власти Украины прекратить провокации, передает РИА Новости.

С 2014 года руководство Украины проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота. Хотя в ходе минских встреч, направленных на урегулирование конфликта, были приняты три регламентирующих перемирие документа, перестрелки продолжаются.