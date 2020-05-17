Ушла из жизни Татьяна Сельвинская

17.05.2020, 20:18, Новости дня

В Москве скончалась известная театральная художница Татьяна Сельвинская, сообщил заведующий отделом регионального развития музея имени Бахрушина Александр Рубцов. Сельвинской было 92 года.

Дочь поэта Ильи Сельвинского, Татьяна Сельвинская большую часть жизни посвятила театру. Она оформила около 200 спектаклей, в том числе в Ленкоме и Театре на Таганке. Целое направление в сценографии получило название "Школа Сельвинской".

Она также сочиняла стихи. В одном из интервью телеканалу "Культура" Сельвинская рассказала, что стихотворные строчки рождались в ее голове сами, тогда как живописью приходилось заниматься.

В жизни Сельвинская встречалась со многими выдающимися людьми, такими как Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Корней Чуковский. Два ее портрета написал Роберт Фальк, у которого она училась.

Художница работала до последних дней. В 2017 году в Бахрушинском музее прошла ее юбилейная выставка. В целом Сельвинская написала более 700 портретов, свыше 3000 картин, а также три сборника стихов. Ее картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Государственном центральном Театральном музее им. А. Бахрушина и многих других российских и зарубежных музеях, а также в частных собраниях многих стран.