При стрельбе на поминальной службе в США ранены 13 человек

17.05.2020, 20:16, Новости дня

Во время поминальной службе в городе Богалуса в американском штате Луизиана произошла стрельба, 13 человек пострадали, информирует местный телеканал WAFB9.

Инцидент произошел в субботу около 21.00 по местному времени (5.00 мск, воскресенье). Полицейские по прибытии на место нашли несколько человек с пулевыми ранениями, передает РИА «Новости».

Всего ранены 13 человек, один в критическом состоянии.