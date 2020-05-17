Мнение: Киберкресло Ивана Грозного, наука в Швеции и дефицит фанеры

17.05.2020, 20:15, Разное

1. Согласно легенде, российский царь Иван IV имел привычку внезапно присаживаться, но не на пол, а на кресло, которое специально обученные слуги были готовы за секунду подставить под снижающийся зад монарха.

Учёные разработали мебельных роботов-трансформеров, которые, возможно, сумеют предоставить подобный сервис и особам простых кровей:

https://nplus1.ru/news/2020/04/21/roombots

Швейцарские и португальские инженеры представили новый прототип роботов «Румбот». Несколько таких роботов могут самостоятельно формировать из себя различные структуры, используя электромоторы. Разработчики показали несколько примеров того, как такие роботы могут собираться в стул, а также дополнять обычную мебель, оснащая ее новыми функциями, например, возможностью передвигаться по комнате.

Пока что даже сквозь экран видно, что роботы хлипкие, неудобные и стоят конских денег. Вместе с тем идея богатая — возможно, лет через 10, подобная мебель и вправду начнёт появляться в магазинах.

2. Читательница пишет про разницу в научной бюрократии в России и Швеции:

https://olegmakarenko.ru/1852747.html?thread=743967051#t743967051

Не в тему врачей, а в тему бумаг!

Я в Швеции должна была писать магистерскую работу (лесное направление). При этом я могла делать исследование в России.

То есть у меня был руководитель в Швеции (с которым обговорили тему, методы, дальше предполагалось общение по почте и скайпу, ну и защищать работу я должна была там) и научный руководитель в России (это было в одном парке известном, там мы с руководителем должны были подобрать под тему участки леса, ну и она со своей стороны должна была вести эту работу).

Короче! Диалоги не цитатами прям пойдут, но как уж вспомню смысл.

Приезжаю я в наш парк, мы начинаем выбирать участки. Мне руководитель такая: “Под твою тему подходят вот это, это, это,…. это. Вот все эти и будем исследовать, отлично!”

А там штук 10 было участков. По 1-2 гектара, кажется.

Я стою такая: “Эээээ… А мне нужен… Один”.

Руководитель стоит, смотрит на меня и реально не понимает.

“Один?!” [Тут дополню: в “один” входило две делянки, стоящие рядом, которые сравниваются между собой.]

Я говорю: “Ага, один”.

— И что это за исследование тогда будет?! Как это, один?! Что там вообще исследовать?!

— Ну как что. Есть тема. Мне надо в этой теме проанализировать конкретный участок на конкретной широте, сделать выводы по “биологическому”, лесному развитию участка. При этом две делянки между собой различаются ещё по одному большому признаку, они сами разные. На каждой области надо посмотреть развитие и что стало после изменений.

Работы тут откровенно дофига.

— Но так же никто не делает! Что это за формат такой получится конечной работы?!

— Так нам надо сделать это на 10-15 страницах, как раз впишемся.

— [на слове 10 страниц научного руководителя подкосило. Мне кажется, она уже не рада была, что согласилась на такое)].

Теперь объясняю.

В Швеции объем магистерской работы нам рекомендовали на 10-15 страниц. С титульником и списком литературы.

50 для них — много! Они слёзно просили таких объёмов не делать. И как раз приводили в пример русских студентов, которые “могут и больше”.

PhD уже можно писать разные, конечно. Но также профессора советуют резать.

В чем соль. Все научные работы пишутся, чтобы их потом читали. Профессора повторяют, что “ваши работы будут читать другие студенты и исследователи. В том числе, чтобы ссылаться на ваши работы в своих исследованиях. Помимо вашей работы они ещё прочитают штук 50 других работ. Из вашей работы они должны быстро понять всю суть и выводы. Поэтому при написании магистерской думайте, что формат должен быть удобен!”

И мы сами, при прочтении кучи исследовательских материалов в момент учёбы, воочию убедились, как это удобно, когда за неделю читаешь 50 научных магистерских или PhD работ, и у тебя голова не взрывается после этого.

Всё чётко и по делу, и ещё остаётся время для своей работы, для общения с коллегами и для отдыха после учёбы!

А у нас, видите. Надо взять 10+ участков. Написать про них 200+ страниц. Чтобы было много, фундаментально. Чтоб ни дай бог не подумали, что ты недостойный лентяй.

А то, что это пишется вообще-то для других, дальнейших целей, будто не предусматривается.

Мне кажется, это показательно.

P.S. Если что, моей истории уже лет 10 как.

3. В апреле мы обсуждали с вами опасность возникновения различных дефицитов на мировом рынке из-за введённого на предприятиях карантина. В том числе проблемы ожидались с презервативами и резиновыми перчатками из-за сокращения их выпуска крупнейшими производителями в Малайзии.

Оказывается, есть также риск возникновения дефицита фанеры, и на этот раз всё зависит от российской компании «Свеза»:

https://www.rbc.ru/business/23/04/2020/5ea0aa889a79474561521d23

Крупнейший в мире производитель березовой фанеры «Свеза», который поставляет продукцию в 80 стран мира, провел стресс-тесты по развитию своего бизнеса в зависимости от продолжительности и последствий ограничительных мер из-за коронавируса в разных странах. «У нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты снижения объемов производства: от 20% до фактически полной остановки», — заявил в интервью РБК гендиректор «Свезы» Анатолий Фришман.

Напомню, что со списком российских компаний-лидеров в различных отраслях вы можете ознакомиться вот здесь:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

Что скажете, коллеги? Сталкивались ли вы с каким-либо дефицитом в последнее время, кроме туалетной бумаги и медицинских масок?