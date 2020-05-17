Мнение: Письмо: “Выглядели идеальной семьей”

17.05.2020, 20:10, Разное

Вот эта автор получила сертификат за тест о конфликтах.

В тот период, когда она сертификат получила, она сумела конфликт с мужем разрулить.

Но векторная Попрошайка у нее все равно никуда не девается, снижается на время, потом опять.

elenochkaor

Уважаемая Эволюция, добрый день.

Спасибо Вам за разбор моего письма прошлым летом “Челюсти не разжимаются”.

https://evo-lutio.livejournal.com/947391.html

Моя корона упала громко для меня, в панике попыталась догнать и упасть в ноги, что буду хорошей, не буду выносить мозг и пытаться давить, на что он отгородился стеной, даже встречаться не захотел, сказал, что не нужны такие прогибы, что давно его ноги домой не несут, что я хорошая, даже слишком хорошая, а вот он такой распи..й и тусовщик, и ему так в кайф.

(Корона отросла больше, а не упала. Погналась за ним с щипцами, обещая, что не будет давить. Давила, а он отбивался от ее щипцов тем, что он испорченный человек, то есть арией Мертвого Жука)

Насколько смогла собрала себя, перестала сама звонить и писать, через неделю он начал выходить на связь, через две интересоваться моими делами.

Я молча подала на развод, в какой-то из его звонков ответила, что где была и что делала.

Он в тот период активно звал на совместные с ребенком ужины и выходы в свет 2-3 раза в неделю. Поначалу отказывалась, потом соглашалась. Со стороны казались красивой идеальной семьей.

Где-то через месяц пригласил на открытие нового ресторана, были вдвоем, где, как мне казалось, смотрел на меня влюбленными глазами, признался в любви, что я его девочка, вся его любимая и дорогая, что ничего и никого у него не было, кроме общих компаний и легкого флирта. Пригласил на свадьбу общих друзей и после взрослой компанией на 3 дня в Турцию, я отказалась, но он просил подумать. В ту ночь мы гуляли по набережной, целовались, уехали к нам домой, но близости не было. Утром он был явно не в своей тарелке, чувствовалось, что ему некомфортно. После того вечера созванивались и общались, и спустя два дня я позвонила сама, он ответил с интонацией “что надо?”, и меня опять понесло. В итоге, на развод мы сходили, я ревела, он там ржал, на вопрос судьи уверены ли, сказал, что если что поженимся, ахаха. Понятно, что о свадьбе друзей и Турции разговоров больше не было.

(Выносит ему мозг все время, хочет из тусовщика мужа сделать домашнего, бьется, уже весь лоб себе разбила. И каждая женщина так почти. Пытается переделать мужа, разводится, сидит несчастная, начинает штурманить и переделывать любовников, они все сбегают, она скучает по муже, пытается его вернуть, живет одна и штурманить ей уже некого, но пытается до конца дней. Нет понимания, что в браке тоже нужно быть самостоятельной и никого не доставать, заниматься своими делами. Пусть человек рядом с вами тоже немного живет, а не находится все время под вашим прессингом)

Октябрь, ноябрь, декабрь общались как родители общего ребенка, иногда втроем так же куда-нибудь ходили. Пять лет малыша отметили втроем в ресторане. на детский праздник перевел деньги, но не приехал. На мой д/р приехал в 7 утра с очень красивым букетом, скептически посмотрел на букет роз, я сказала, что это доставка от просто знакомого. Вечером отметили втроем в заведении, я потом отдельно с подругами.

В целом все его поведение было по-мужски правильным в моем представлении. Он сам инициировал все встречи с ребенком, сам предлагал и переводил деньги, покупал вещи и подарки, без каких либо моих просьб и намеков. Один раз попросила оплатить половину стоимости отдыха, он сделал.

Последние 2 года до этого такого и близко не было. Ни по частоте общения с ребенком (и мной), ни по финансовому участию. За что я постоянно говорила спасибо. Но ни разу за это время от него не было шагов в сторону сексуального контекста.

Он строгий папа, я более лояльная мама. Было несколько случаев, когда они вдвоем, и он чересчур сильно ругался. Ребенок отдалился от него и отказывался встречаться с ним,только втроем со мной. Я как могла объясняла, что папа очень любит и хочет, как лучше, но без особого успеха. Как-то он позвонил и с такой тоской сказал, что кажется упустил безвозвратно время с ребенком. Я как могла, убедила, что нет.

В декабре улетела отдыхать, бывший муж звонил каждый день, я слала фотки, как нам здорово. Для меня это был лучший отдых, не думая, где он и с кем, как ко мне относится. Не было его недовольств, как в последние наши совместные отпуска. Как мне казалось, я отпустила.

(Эй, женщины. Если хотите хоть какого-то прояснения в мозгах, уберите из лексикона свое штурманское “отпустила”. Отлипла, отцепилась, отстала. Вот что надо ввести в лексикон вместо “отпустила”. Кто вы такие, чтобы отпускать или не отпускать? Откуда у вас важность такая?)

Вернулись перед НГ, он встретил в аэропорту, НГ пригласил как обычно отметить вместе у его мамы. В бой курантов кто-то ему прислал сообщение. Через час он уехал куда-то, а мы домой. На нг праздниках почти не общались, после он сказал, что собирается с друзьями в феврале на моря. За пару дней до его отлета я зашла на страницу девушки, с которой еще 2 года назад он переписывался как друзья, но не добавляя друг друга. У нее уже месяца 2 как на аватаре общее с ним фото, смазанное, в ночи, но он узнаваем. Я сбросила ему и написала, что если бы он тогда два года назад сказал, что полюбил другую, не было бы всей этой жести, я бы не считала себя без причины пиздану..ой истеричкой, как он мне всегда говорил, и не винила бы себя, что разрушила семью, а у него возможно давно новая и счастливая была бы. На что он ответил, что любил только меня одну, по-мышиному сделанное фото – тупая провокация, и что он не любит, когда ему еб..т мозг. И улетел, я уверена, что с ней.

(Они уже развелись, а она все продолжает следить за ним и предъявлять ему обвинения)

Я поняла, что ни фига я не отпустила, и что ну совсем неадекват, человек со мной в разводе, живет своей жизнью давно, а я что-то там цепляюсь и предъявляю, надеясь на что-то. Заблокировала его везде, у ребенка отдельный телефон для связи с ним. Раз у самой нет силы воли прекратить общаться, надо саму себя ограничить.

Через 2 недели он прилетел, встретил нас в подъезде с подарками, попросил пообщаться в квартире. Ок, конечно, общайтесь.

Он: я скучал по тебе, ты неправильные выводы сделала (и опять про общую компанию, тупые провокации, нам надо поговорить и т.д.)

Я: мне это больше не важно, ты хороший папа, я уважаю тебя и очень благодарна, за квартиру и помощь, с ребенком всегда тебя поддержу.

Пригласила на детский выпускной концерт на следующий день.

Он сказал, что разговор не окончен, потом к нему вернемся.

Второй раз за полгода был другим.

(Отдыхает от ее скалок и опять ее любит. Но она быстро-быстро своими скалками-щипцами приводит все в негодность)

На следующий день был концерт, а на вечер у меня было запланировано свидание два на два, мой хороший знакомый, подруга и друг знакомого для подруги.

Знакомы мы пару лет, сделали один проект, он собственник бизнеса, я менеджер проекта, всегда был легкий флирт, обеды-ужины, пару раз были обтекаемые изящные предложения слетать отдохнуть, я всегда “недопонимала”. Он красив, богат, успешен, очень умный и добрый. Никогда не чувствовала, что я его всерьез увлекла, но само общение всегда было очень приятным для меня.

Вечер, ресторан, вино, хорошая компания. За соседний столик садится жена лучшего друга бывшего мужа с девчонками. Через час встретились в туалете, с ее слов, бывший муж после отпуска все осознал, хочет вернуть семью, только о нас и говорит. Она знает, как я его любила и всегда ждала. Ответила, что не верю. В итоге, она передала своему мужу ,тот моему бывшему, что я в компании красивого олигарха, отдыхаю, пью вино, он тааак на меня смотрит и т.д. Мой друг уточнил, почему меня так долго не было, я ответила. Он отправил девчонкам какие-то угощения, потом поехали в клуб, уже все вместе. Там было много алкоголя, танцы до утра.

А утром я проснулась дома в постели с бывшим мужем.

Как оказалось, он звонил на телефон ребенка, когда я была уже дома, я ответила, о чем-то мы поговорили, и вот итог.

Он много всего красивого сказал, как любит, что хочет семью. Я была в какой-то прострации и коме с похмелья, в итоге мы переспали, с тем пор живем вместе.

На 8 марта в нашу годовщину знакомства он сделал мне предложение, очень красивое дорогое кольцо на заказ. При общих друзьях.

И все вроде бы классно, но…

(Сейчас дуры, прочитавшие сделают вывод, что надо пьянствовать и гулять по барам, чтобы муж вернулся. Наверняка они знают много таких примеров. Просто у дур всего два состояния: сидеть сжав челюсти бульдожьи на шее мужа или отцепиться и пойти, щелкая челюстями, в бар, искать другого. Вот в момент, когда челюсти отцепляются, мужья действительно часто возвращаются. Но не потому что жены ходили в бар. Из-за баров как раз ничего не получается потом. А дуры делают вывод, что надо по барам чаще ходить и муж будет как шелковый. Вот и эта, посмотрите дальше, накормила свою корону и будет просить еще)

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Попытаюсь описать объективно без бага попрощайка.

Поначалу была эйфория и влюбленность, когда он любит, он самый предупредительный, заботливый и волшебный.

Его периодически качает. Спады настроения, раздражительность. Я ласковая, нежная, дома уютно, готовлю. Но он замыкается в себе, потом отпускает. Если затусит с друзьями, развеется, снова любящий.

(Он замыкается в себе, когда хочет потусить. Знает, что сейчас начнутся слезы-угрозы)

Мы вместе 3,5 месяца. Накупил мне новых нарядов на свой вкус. Все вечера проводит дома, купил велик ребенку, научил кататься, купил велик мне. Гуляем достаточно часто по вечерам вместе, о чем даже не мечтала даже уже в семейное время. Вечерами вино, ужин, кино.

Я очень стараюсь. Не штурманить, не пилить, не вспоминать плохое, доверять и уважать.

Быть красивой.

Но чувствую, что очень часто ему не так все.

Несколько раз он ночевал не дома после гулянок. Потом возвращался всегда на позитиве и любящий.

В периоды его тоски я впрямую сказала, что если ему плохо, может на сердце кто-то есть, то блин я все пойму, что мучить-то себя и меня. Он: все ок, никого нет, на работе сложности. Но вечером уехал. Приехал через пару дней, снова в хорошем настроении, сказал “затусил с ребятами”.

После д/р лучшего друга не приехал ночевать, я днем не выдержала, позвонила, он не ответил. Зашла на страницу той девушки, она в ту ночь выложила фото с ним, видно, что старое. Она его обнимает в заведении и фоткает в зеркале, он спины. Специально для меня постаралась.

Скинула ему, пожелала счастья, на звонки не отвечала, на сообщения как любит тоже. Вечером приехал сильном пьяным, не хотела пускать, он сильнее. Скрутил, сказал, что не встречался, не общался, ничего не понимает, любит меня, любит наш дом, хочет по вечерам к нам возращаться, что когда жил один, у него была нереальная зона комфорта, но каждый день он думал о ребенке, что он живет без него.

Я сказала, что можно быть хорошим папой, не живя с мамой ребенка. Он продолжил, что я его девочка, что сколько у нас хорошего было, много красивых слов и воспоминаний. Что быт мешает, я вся домашняя, готовлю, такая мамочка. А раньше была развратная девчонка, раскованная, сейчас нет.

Я поверила, на ту страницу больше не захожу.

Ощущение, что он меня часто просто терпит, ради ребенка.

(Автор, это вы его терпите ради стремления перевоспитать, а такой как есть он вам не нужен. Вы должны определиться, хотите ли вы жить самостоятельно, но совсем самостоятельно, без его помощи, без его участия, без его вложений, на официальные алименты или менее того. Если вы действительно готовы на это, чтобы не терпеть тусовок мужа, разъезжайтесь. Но обдумайте все, обратного хода не будет. Если же вам лучше с ним, отвяжитесь от его тусовок, уберите свои подозрения. Совсем надо убрать свои щипцы и скалки, принять его режим, его ночевки вне дома. Надо переключиться на прокачку своих ресурсов. Тогда и посмотрите на динамику. Отношения могут стать намного лучше, а если нет, у вас будет возможность принять решение о расставании позже. Два варианта только. Штурманство будет разрушать не только отношения, но и вас и гробить ваши ресурсы)

Я не знаю не то, что как повысить свою СЗ, как просто не раздражать его.

(Убрать щипцы и кислые щи, убрать ждуна, убрать вот это липкое существо, подстраивающееся из-под плинтуса. Относиться к нему с симпатией и уважением и заниматься своими ресурсами)

Вы когда-то писали, что рыбачить на своего мужа экологичнее и проще, потому что это ваш мужчина и когда-то уже был в вас влюблен. Я пока не знаю, как просто перестать его раздражать. Насколько это возможно, убрала щипцы. Стараюсь вкладываться в быт, он любит почесушки и массаж в моем исполнении.

(Рыбачить на мужа проще, только рыбачить, а не щипцевать, и ваш пример тому доказательство. Муж к вам вернулся. Никого вы больше не нарыбачите, кроме него, учитывая, что вы пока еле-еле рыба. Никому другому вы не нужны, и уж тем более тому олигарху и ему подобным)

Про себя напишу, что мне легче, когда я понимаю, что точно одна, ничто ни от кого не жду. Без него мы наладили быт, я стала чувствовать себя снова красивой, нравится себе. Когда я с ним, у меня портится сон, я начинаю смотреть на себя его глазами. Когда мы в любви, спим в обнимку, по очереди переворачиваясь друг к другу. Когда раздражаю, я даже обнять его не могу и заснуть.

(Видите, что она называет “без него наладили быт”? Это когда он помогал, давал деньги, бегал вокруг, цветы дарил, но жил отдельно. Совсем без него она не жила ни дня. Но ноет тоненько и жалобно ее Попрошайка, как ей хочется избавиться от него и как ей будет сразу легче. Да пожалуйста, автор, расставайтесь, если вам будет легче. Только обдумайте все хорошо и представьте, что вам придется рассчитывать только на себя, а беготня с доильным аппаратом по барам не увенчается никакими успехами)

Меня мучают его качания, а самой вести себя стабильно, “не замечая” его плохого настроения и последующих загулов у меня не получается.

У меня ощущение, что я навязываюсь, очень позорное. Что у него там любовь и страсть, он скучает, а ко мне долг из-за ребенка. Вчера решила, что лучше отпустить, чем тянуть к себе, когда ему не очень со мной. Меня мучит ревность. Сказала, что не уверена, что мы правильно сделали ,что попробовали, что чувствую, что раздражаю его, он психанул, уехал. Сказал, что еб..ть мозг я люблю, больше чем его.

С другой стороны, думаю, может я та самая попрошайка и старуха с разбитым корытом, которой все мало, все не так. Ведь есть же положительная динамика, он старается, я стараюсь…

Я бы все отдала, если бы была надежда на реальную взаимность.

Через неделю у него день рождения.

P.S. Проходила тест про конфликты, набрала 60 баллов, мой первый сертификат.

Совсем тупой себя не считаю, но относительно своей ситуации полный провал.

(Давайте я сертификат отберу у вас, автор, если полный провал? У Попрошаек надо бы все отобрать, потому что они неблагодарны)