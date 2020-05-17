Общество: За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

17.05.2020, 20:08, Новости дня

Следователи начали масштабные проверки случаев «бюрократической канители» при выплатах врачам, спасающих людей от коронавируса. Разбирательства ведут управления СК от Брянска до Иркутска, от Архангельска и Краснодара. Губернаторы спешно формируют комиссии для сбора жалоб медиков. Работа началась после того, как президент Путин жестко отчитал крохоборствующих чиновников за проволочки.

В Московской области – регионе, которому пришлось принять на себя один из самых сильных ударов пандемии коронавируса (более 26 тысяч случаев по данным на воскресенье, второе место после Москвы), будет создана комиссия для приема обращений по поводу дополнительных выплат врачам. В комиссию «сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату или получил не все деньги», – написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем аккаунте «Вконтакте».

«Президент дал четкую команду: сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты», – подчеркнул Воробьев.

Напомним – в пятницу Владимир Путин жестко раскритиковал региональных чиновников за «бюрократическую канитель» с выплатами врачам, медсестрам, экипажам скорой – всем медработникам, которые работают, по словам самого президента, в условиях, близких к военным. Президент, как известно, резко отчитал власти на местах за то, что те вместо оперативных выплат начали высчитывать почасовую доплату за переработку врачей. Упрек был резкий и нешуточный – в игнорировании распоряжения главы государства.

Ведь еще в начале апреля Путин предложил ставки дополнительных выплат: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, фельдшерам и сестрам – по 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу – 25 тыс. рублей. На это более 10 млрд рублей было выделено федеральным учреждениям, и – что в данном случае важно – куда большая сумма регионам, 41,8 млрд рублей. Однако в прессе начали появляться публикации: положенных сумм не получили, то бригады скорой помощи из Новосибирска, то фельдшеры и водители клинической станции в Рязани, то врачи из райбольницы в Александрове Владимирской области…

«Очень незначительная часть коллектива получила незначительные выплаты в размере от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за работу с подтверждённой коронавирусной инфекцией», – цитировал телеканал «Вести.Иркутск» обращение Ирины Колесниковой, врача выездной бригады скорой помощи из Ангарска Иркутской области.

В регионах зачастую решили подойти к делу привычным образом – положенные суммы оценили как сверхурочные – неудивительно, что это вызвало гнев президента. «Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для всего медперсонала за работу с коронавирусными больными, – подчеркнул глава государства на пятничном совещании. – Не за какое-то время, за 5-10 минут или 2 часа, а за факт работы. Нет, развели какую-то канитель бюрократическую, считают часы какие-то. Я что, поручал часы считать? Нет!».

Если жалобы тех же подмосковных медиков на проволочки и путаницу с выплатами, будет контролировать «профильный» вице-губернатор, то скорость и качество работы самих губернаторов находится на контроле у президента. О проблемах с выплатами медицинские работники могут теперь сообщать через портал госуслуг, где появилась специальная форма для таких обращений.

О серьезности проблемы говорит то, что к сбору «обратной связи» от врачей подключились правоохранители. Накануне РИА Новости сообщило: Следственный комитет, по поручению его главы Александра Бастрыкина, начал проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, которые работают с вирус-положительными пациентами.

Сигналы, в частности поступили из Новосибирской, Рязанской, Владимирской, Кемеровской областей, из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. В воскресенье в региональной прессе появились сообщения о проверках, которые ведут управления СК в Архангельской, Иркутской и Смоленской областях. Вечером того же дня ТАСС сообщил о начале следственных проверок «по материалам сети интернет» в Белгородской и Курской областях.

«Уверена, что Следственный комитет разберется, где имела место халатность чиновников, а в каких случаях власти действительно натолкнулись на жесткие бюджетные правила, из-за которых выплаты были задержаны»,

– отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. С каждым из подобных сообщений предстоит тщательно разбираться – в частности, с действиями главного врача городской больницы Армавира. Накануне стало известно, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение уволить главврача, если подтвердятся сообщения о невыплатах медикам, работавшим с COVID-пациентами. Вместе с тем, по крайней мере часть медперсонала армавирской больницы выступила в поддержку своего руководителя – доктора записали видеообращение с призывом вернуть главврача, и разобраться в ситуации.

«Для увольнений руководителей нужны веские основания, – заметила по этому поводу Михеева, но напомнила: выплата работникам законного вознаграждения дважды в месяц – обязанность каждого работодателя».

Тем более, что врачи и младший медперсонал, который бросили на борьбу с коронавирусом, работают в экстремальных условиях – что требует от властей армейской дисциплины при вознаграждении за врачебный труд, отмечают эксперты.

«Я отчетливо понимаю, почему возникло острое недовольство происходящим, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог, сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова. – Безусловно, несправедливо – и юридически, и морально – не учитывать то, что люди рискуют жизнью, и отвечать подобной неблагодарностью. Когда президент давал указание организовать выплаты, он имел в виду незамедлительную помощь тем, кто сражается на «медицинском фронте». Сейчас глава государства восстановил справедливость и напомнил региональным властям о том, что подобное крохоборство – неадекватно».

При всех возможных экономических трудностях, которые переживают регионы во время пандемии, экономия на доплатах «фронтовым» врачам – совершенно необъяснима, указывают эксперты. «Ведь федеральный центр выделил регионам средства на конкретную цель, с конкретными указаниями. И вдруг мы видим какие-то «счетчики» часов и минут, – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – Это ведь даже не бухгалтерский подход, а какая-то усердная глупость. Очевидно, что президент был просто ошарашен таким подходом».

Пандемия обнажила большое количество проблем, и этического, и управленческого характера, заметил Мартынов. «В стабильных условиях работы всех механизмов управления – не проблема справиться с руководством регионом. Но экстраординарная ситуация, в которой задействовано большое число людей, которые находятся в повышенной опасности, выявила слабости и просчеты», – отметил эксперт.

По мнению Мартынова, задержки выплат врачам – «яркий пример того, как из простой и положительной инициативы – получилось совершенно обратное». «Это превратилось в повод для обоснованных претензий врачей, с чем приходится разбираться Следственному комитету, и федеральному центру вплоть до премьер-министра Михаила Мишустина. В чем тогда функция региональной власти? Неудивительно, что президенту в в резких выражениях пришлось отчитать чиновников».

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