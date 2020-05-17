 

Китай и США раскритиковали призыв ЕС к независимому расследованию происхождения коронавируса

17.05.2020, 20:08, Новости дня

Более 60 стран призывают к независимому расследованию происхождения коронавируса, однако инициатива ЕС и Австралии вызвала критику одновременно со стороны Китая и США.

К призыву Австралии и ЕС присоединились в общей сложности 62 страны, в том числе Россия, Великобритания, Япония, Южная Корея и т.д. Предложение появилось накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник, информирует Deutsche Welle.

Пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон заявила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса, при этом нужна поддержка «всех основных игроков», в том числе Китая.

Однако пока Китай и США пока не поддержали идею: Пекин обвинил Австралию в политической атаке на КНР, хотя в инициативе не упоминается ни Китай, ни город Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, в которой должен содержаться призыв к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии доказательств, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса, он также допустил разрыв отношений с КНР.

Между тем, в воскресенье главный эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы эпидемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400

12.04 / Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков

24.04 / Помпео: Коммунистическая партия Китая заплатит за пандемию коронавируса

02.04 / Основой для препарата против рака может стать доисторическая плесень

11.04 / Трамп подтвердил согласие США на снижение добычи нефти

04.05 / Футболисты “Сочи” пройдут тестирование на COVID-19

02.05 / Случайный очевидец снял на видео задержание со стрельбой в Кисловодске

05.04 / США и Сомали нанесли удар по террористам «Аш-Шабаб»

05.05 / Специалисты рассказали, что поможет сэкономить электроэнергию на отопление

18.04 / В Москве ужесточили правила пользования электронными пропусками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска