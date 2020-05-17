Мнение: Как можно запретить Ураза-байрам?

17.05.2020, 20:05, Разное

Каждый год в дни главных мусульманских праздников Ураза-байрама и Курбан-байрама у Соборной мечети в Москве собирались десятки тысяч мусульман.

Так было, есть, и будет. И до, и после реконструкции и торжественного открытия Соборной мечети 23 сентября 2015 года.

А вот нынче через неделю, когда завершится месяц Рамадан и наступит Ураза-байрам, столпотворения у Соборной мечети не будет. Такое решение приняло Духовное управление мусульман.

Но в ТОПе ЖЖ увидел запись, в которой автор требует вообще запретить Ураза-байрам в Москве. Мол, Пасху и День Победы не отмечали из-за пандемии, надо и Уразу-байрам запретить…

Откуда берутся такие любители запрещать? И кто интересно, запретил ему отметить Пасху или отпраздновать День Победы?

Откуда берутся непонятливые, что десятки тысяч мусульман собираются у Соборной мечети Москвы в дни Ураза-байрама и Курбан-байрама только потому, что им негде собраться. В Москве всего четыре действующих мечети. Чтобы не было столпотворений у Соборной мечети, надо построить в Москве и Подмосковье несколько десятков мечетей. Неужели эту очевидность так трудно понять?

Мне уже давно не дает покоя парадокс: почему в столице коммунистического Китая в Пекине работают 70 мечетей (семьдесят!), а в столице свободной и демократической России в Москве – всего четыре?

У меня нет ответа на этот вопрос…

Фотографии Ильи Варламова отсюда ,

фотографии, сделаннные в день открытия Соборной мечети отсюда