 

Хвастающуюся ягодицами Глюкозу закидали камнями

17.05.2020, 19:55, Разное

Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на знаменитую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную всем как Глюкоза. Причиной бурного недовольства блогерши стала фигура артистки.

Не стесняясь в выражениях, Миро обругала Глюкозу и ее попу. Поводом стал один из последних домашних роликов певицы. “Широкая ****** [ягодицы – прим. ред.] сковородкой и галифе на бедрах (…) Бытовая, сутулая задница”, – написала в своем блоге Лена Миро.

На новом видеоролике Наталья действительно выглядит не лучшим образом. Макияж и волосы, как всегда, великолепны, а вот наряд подобран явно не самым хорошим стилистом. Джинсы с оригинальным дизайном только подчеркнули недостатки звездной фигуры, за что Глюкоза и была подвержена жесткой критике.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Ноя 2018 в 12:13 PST

Исполнительница хита с запомнившейся многим строчкой: “А у меня самая, самая, самая красивая …опа”, похоже, растеряла былую красоту. А возможно аппетитность формам Глюкозы придавал старый-добрый фотошоп. Во всяком случае, многие поддержали резкое заявление Лены Миро и согласились, что вид сзади у певицы не очень.

Впрочем, нашлись и те, кто во всем обвинил джинсы. Дескать, такой фасон создан впечатление жировых отложений на бедрах знаменитости, а сама Глюкоза идеальна.



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