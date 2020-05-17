Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

17.05.2020, 19:55, Новости дня

Обновленный кроссовер Honda Breeze демонстрирует высокий спрос на китайском рынке.

Вместе с тем продажи модели стартовали осенью минувшего года. Всего за прошлый месяц местным дилерам удалось реализовать порядка 11 тысяч машин данной модели. Кроме того, заявлено о текущей очереди на получение купленного автомобиля Honda Breeze на полтора месяца вперед. Модель имеет 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 193 л.с. мощности, а также с имеет гибридную модель на 215 л.с.

Разработчики предусмотрели современные системы безопасности, включая предотвращение столкновение, режим полной остановки, контроль слепых зон и камера кругового обзора. Приобрести кроссовер Honda Breeze на китайском рынке можно по цене от 170 тысяч юаней.