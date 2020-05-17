До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon

17.05.2020, 19:55, Новости дня

В Сети поделились снимками нового седана Volkswagen Phideon до официальной презентации.

По предложенным кадрам можно констатировать, что радикальных отличий от предшественника здесь ожидать не приходится. Специалистами проведена лишь работа по обновлению головной оптики, бамперов, решетки радиатора и других мелких элементов кузова. Напомним, первое появление модели Phideon состоялось в 2016 году. За последние 5 лет автомобиль сохранил достаточно актуальный дизайн.

Вместе с тем новинка получила 2-литровый бензиновый двигатель, который теперь выдает 300 л.с. Напомним, предшествующее поколение выпускали с 3-литровым мотором на 225 л.с. Немецкий седан функционирует на семиступенчатой роботизированной коробке передач.