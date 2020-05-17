 

Компания Huawei готовится к запуску новой продукции в России

17.05.2020, 19:53, Разное

Новые продукты производства компании Huawei, ранее представленные на мировых рынках, в скором времени будут продаваться и в России. Об этом стало известно на основании источников в Сети.
Фотоснимки новых устройств, готовящихся к реализации в РФ, уже вовсю публикуются в соцсетях. В частности, один из таких снимков демонстрирует, что российских пользователей порадуют сразу три смартфона серии Huawei Y, а также беспроводные наушники Huawei FreeBuds. Последние, к слову, дебютировали на мировом рынке недавно, и к их несомненным достоинствам можно отнести функцию активного шумоподавления. На презентационном фото видно, что абсолютно новыми для отечественных покупателей станут модели Huawei Y6p и Huawei Y5p, имеющие стоимость за границей 134 и 179 долларов США соответственно. Сообщается, что оболочкой у них является фирменная EMUI 10 на базе операционной системы Android 10, однако, ввиду санкций США против бренда, сервисы и приложения Google в устройствах отсутствуют. Что же касается третьего смартфона на снимке, то им, по всей видимости, является Huawei Y9s. Данная модель лишь недавно была представлена в Индии, однако в РФ продается еще с декабря прошедшего года.

Приятной новинкой для меломанов обещают стать беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i, которые продаются в Европе с начала мая по цене 112 долларов США. Шумоподавление в аксессуаре реализовано за счет установки трех микрофонов – двух внешних и одного внутреннего. Примечательно, что аналогичная схема уже применена в Samsung Galaxy Buds+. Среди прочих нюансов можно выделить заявленное шумоподавление до 32 дБ, возможность наушников воспроизводить мелодии до 3,5 часов в автономном режиме (за счет использования собственных аккумуляторов), а также – наличие зарядного футляра для обеспечения дополнительных 14,5 часов прослушивания. Сообщается, что обо всех подробностях российского запуска гаджетов станет известно в ближайшее время.



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