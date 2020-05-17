 

В работе Zoom произошел сбой

17.05.2020, 19:48, Новости дня

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жалуются на сбои в работе программы, следует из данных портала Downdetector.

Перебои начались около 13.00 мск, наибольшее число неполадок отмечают пользователи США, Великобритании, Израиля и ряда других европейских стран, передает РИА «Новости».

72% пользователей жалуются на проблемы во время видеоконференций, у 26% пользователей возникли проблемы с входом в сервис.

Ранее сообщалось, что в РФ собираются к началу учебного года разработать аналогичную Zoom платформу.

Суточная аудитория приложения Zoom в мире благодаря пандемии в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, акции компании – более чем в два раза. При этом сообщалось о проблемах приложения с безопасностью, а эксперты предположили, что сервис может контролироваться Пентагоном.



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