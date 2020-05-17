Определен порядок действий при выявлении коронавируса у футболиста в чемпионате России

17.05.2020, 19:48, Новости дня

Российская премьер-лига (РПЛ), матчи в которой возобновятся 21 июня, определила порядок действий на случай обнаружения у игроков коронавируса.

В случае, если футболист сдал положительный тест на коронавирус, клуб обязан немедленно проинформировать об этом Роспотребнадзор, РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам, информирует «Чемпионат».

После этого врачи клуба должны произвести осмотр членов команды, дать пояснения команде по ситуации. Человек с положительным тестом обязан самоизолироваться на 14 дней, а при подтверждении Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение.

Тестирование контактной группы организуется командным врачом.

Условие выхода из карантина для игрока – нахождение в нем не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов и при двух отрицательных тестов ПЦР.

Чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня. Игры пройдут без зрителей.