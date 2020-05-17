Мнение: Ничего, кроме грабежа, на Украине не происходило

17.05.2020, 19:42, Разное

Руди Джулиани наконец начал свою кампанию публичных разоблачений коррупции и преступлений на Украине после государственного переворота 2014 года. В своем интервью, он конечно порадовал целям спектром чудесных откровений и выводов. Главным итогом Евромайдана по заявлению адвоката Трампа стал вывоз 100 млрд. долларов США с Украины. Из них 70% пошли хозяевам Порошенко, а 30% оставалась местным марионеткам. Собственно, это и есть один из итогов "революции гидности" – масштабное ограбление страны и населения, которое пытались прикрыть организовав попытки импичмента президента США.

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа, как и обещал несколькими часами ранее, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть в Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

"Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых", — утверждает Джулиани.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демпартии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

Вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко

"Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего, кроме грабежа, в Украине не происходило", — заявляет Джулиани. Также он добавляет:

"Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа", написал Джулиани.

"Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США — Украина. Импичмент — часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США, — ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США, и за это они ответят сполна", – пишет Джулиани.

Агентурная сеть Турчинов-Яценюк

"Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей", продолжает Джулиани.

"Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden’s] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей прикрываясь агрессией и войной", — заявил Джулиани.

"Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы, приведенному ниже:

— 100 миллиардов отмытых в Украине долларов;

— миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению;

— вымогательство;

— взяточничество;

— Сговор DNC с Украиной уничтожить кандидата Трампа.

Многое еще впереди", — заявил Джулиани.

Вот вам и ответ на все вопросы! Именно поэтому Байден просил Зеленского не преследовать Порошенко, именно поэтому они впаривали гражданам Украины невероятные сказки о "демократии" и Европе. Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями.

https://112.ua/politika/advokat-donalda-trampa-rudi-dzhuliani-obnarodoval-vyvody-iz-svoey-poezdki-v-ukrainu-536200.html – цинк

PS. Разумеется, все это имеет смысл в первую очередь как главный ударный инструмент предвыборной кампании Трампа, которая будет концентрироваться на вопросах преступлений Байдена и других "демократов" на Украине. Поэтому это далеко не первые и не последние разоблачения "святого евромайдана" из Белого Дома. До ноября их будет еще немало.

Очевидно, что Джулиани, с особым цинизмом топчет майданную мифологию, представляя ее адептов либо закончеными идиотами, либо законченными мерзавцами, которые вольно или невольно послужили прикрытием для масштабного ограбления целой страны под прикрытием ахинеи про "свободу", "демократию", "европейские ценности" и прочую чушь для слабых мозгом.

Тем не менее, никто из участников грабежа, пока не сидит, и если Трамп проиграет на выборах, то маловероятно, что кто-то из причастных сядет.