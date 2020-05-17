Личное: Кто сильнее Путина?

17.05.2020, 19:37, Разное

Чрезвычайно редко я рассказываю вам, чем занимаюсь, помимо блога. Сегодня чувствую потребность сделать это, а вы — просто прочитайте пост до конца.

В пятницу после обеда мне позвонила подруга. Она рассказала, как кинули её и её коллег-врачей по больнице.



Фото: Соцсети

Суть, в двух словах, в следующем: врачам выдали доплату в связи с эпидемией, но зарплата в целом вышла меньше, чем в обычное время до эпидемии.

Я не могла поверить ушам, как может вообще быть такое?

В марте была зарплата, в апреле сделали выплату за коронавирус, а зарплата стала меньше — такое может случиться лишь в Зазеркалье, где действуют другие законы сложения и вычитания!

Я написала о ситуации в своём Телеграм-канале. Процесс пошёл.

Проверка Дедовской горбольницы МинЗдравом области установила, что заместитель главного врача по экономике Серикова Татьяна Вячеславовна настоящий финансовый гений!

Гражданка Серикова в больнице главная. Она заявляет, что «врачи работают только благодаря ей». И вот Татьяна Вячеславовна придумала, как выплатить всем надбавку за коронавирус, но самой остаться при этом в плюсе!

Весь апрель официальный приём в поликлинику был ограничен, но пациенты шли к врачам в обход регистратуры, а те их принимали. По отчётам вышло, что пациентов мало, и Татьяна срезала оклад врачей на 50%. План-то не выполнили!

Серикова — всё-таки русские фамилии очень точно отражают суть людей!

Главный врач больницы Эдуард Лимонджян попал в больницу с коронавирусом. Врачи, медсёстры работали до трёх часов ночи, собирая мазки ПЦР и обрабатывая их. Девчонки, задействованные в процессе, уже лежат с тяжелейшей пневмонией, а остальные врачи — на волосок от коронавируса.

Щедрой рукой, а точнее — ради отчёта, Серикова выдала доплату за COVID-19, но срезала всем оклады! В итоге, врачи рискующие собой, своими семьями, детьми и пожилыми родителями, получили меньше, чем в обычное мирное время.

Всю неделю Путин метал громы и молнии. Ругался на губернаторов, а гражданка Серикова пила чай с плюшками и смеялась себе в усы.

Путин? Воробьёв? Да пошли вы на хер, рассуждала Серикова, у меня всё на бумажках красиво — я доплату сделала!

Кем нужно быть, чтобы вот так обидеть врачей в разгар эпидемии? Какая гниль должна быть внутри человека?

По всей стране сейчас проходят проверки. Бастрыкин обещает уголовные дела и посадки. Путин злится на губернаторов. А ключевым звеном системы оказалась экономистка Серикова, о существовании которой никто и не подозревал!

Я уверена, что если бы не этот конкретный случай, я бы, как и все, так и думала, что врачей кидают большие начальники, обещая им выплаты, которые те не получают.

Но дело-то оказалось не в Путине и не в губернаторах. Дело, сука, в Сериковой, экономистке горбольницы!

Перед проверкой, которая началась в субботу, Серикова до трёх ночи была на рабочем месте. Что она делала, можно только догадываться.

Маленький человечишко. Серая серя. Просто никто, ставшая тем самым винтиком, из-за которого медным тазом накрылась система.

Люди злятся на Путина. Врачи обижаются на Воробьёва. Зато Серикова вся в шоколаде — сидит довольная и чувствует себя самой главной!

И ведь по факту она права — Серикова оказалась сильнее всех, обидев врачей, которые почему-то обиделись на Путина и готовы выйти уже совершить революцию!

Кто сильнее Путина? Серикова. Кто сильнее Воробьёва? Серикова!

По всей стране сейчас тысячи обделённых врачей. Они самоотверженно спасают наши жизни, рискуя своими. И им президент обещает помощь — вот только помощи нет, потому что Серикова решила наэкономить на людях!

Путин грозит губернаторам, перечислив давным-давно из федерального бюджета все деньги на обещанные доплаты. Губернаторы добавляют к этим средствам региональные и отправляют врачам. А в горбольницах сидят вот такое вот Таньки Сериковы — и никто не понимает, почему врачей опять отымели!

Губернатор Московской области уже получил все данные о деятельности гражданки Сериковой. Уверена, теперь должен подключиться и Следственный комитет.