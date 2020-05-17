Королева Максима поделилась рецептом аргентинского печенья альфахорес в честь своего дня рождения

17.05.2020, 19:35, Разное

17 мая день рождения празднует одна из самых улыбчивых и ярких королев современности – Максима. Вместе с королем Виллем-Александром и дочерьми она проводит последние месяцы в самоизоляции, как и остальные жители планеты, и благодаря этому у ее подданных появилась уникальная возможность узнать больше о “домашней” жизни королевы. Например, из-за карантина Максиме и Виллему пришлось проводить День короля в новом, онлайн-формате прямо из своей резиденции недалеко от Гааги: таким образом, мы смогли рассмотреть интерьеры дворца. А сегодня по случаю своего 49-летия Максима решила поделиться с подписчиками их Instagram-страницы семейным рецептом – аргентинских печений альфахорес с лимонной цедрой и кокосом, готовить которые ее научила мама.

В этом году я праздную свой день рождения дома вместе с традиционным аргентинским угощением – печеньем альфахорес. Я выросла на них, это мой любимый вид печенья! Я пеку их по маминому рецепту, которым сегодня с удовольствием поделюсь с вами. Так что вы сможете тоже испечь их самостоятельно дома! – написала Максима.

Ингредиенты для бисквита:

300 г кукурузного крахмала

200 г муки

200 г сливочного масла, размягченного при комнатной температуре

150 г сахара

4 яичных желтка

1 ч.л. соды

2 ч.л. с горкой разрыхлителя

маленький стручок ванили или щепотка ванильного порошка

цедра одного лимона

1 ч.л. коньяка

Для начинки:

Дульсе де Лече (популярный в Латинской Америке карамельный соус, название переводится как сладкое молоко или джем из молока) – в русском варианте можно заменить вареной сгущенкой или приготовить дульсе самостоятельно

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Смешайте все сухие ингредиенты в миске.

2. Добавьте яичные желтки, коньяк, сливочное масло и руками превратите смесь в тесто. Сформируйте его в шар и оставьте на час. Если вдруг тесто не формируется, добавьте 2 ложки лимонного сока.

3. Раскатайте тесто толщиной от 5 до 7 мм и формочками (или стаканом) вырежьте небольшие круги – около 4 см в диаметре. Переложите печенья на противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстоянии около 2 см друг от друга.

4. Выпекайте печенья в течение 10-12 минут. Они должны поменять цвет – но совсем немного, иначе они будут слишком сухими и ломкими.

5. Готовым печеньям дайте немного остыть, после чего смажьте их дульсе де лече и попарно соедините между собой. Смажьте дульсе также края и обмакните их в кокосовую стружку.