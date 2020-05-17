 

Fox – Обама резко раскритиковал администрацию Трампа — «многие даже не делают вид, что руководят»

17.05.2020, 19:30, Новости дня

По словам экс-президента США Барака Обамы, благодаря пандемии коронавируса стало ясно: большинство ответственных лиц не знают, что делают, передаёт Fox News. Как добавил бывший глава Белого дома, многие даже не делают вид, что они осуществляют руководство.


Reuters

Бывший президент США Барак Обама резко раскритиковал официальных лиц американского правительства за их реакцию на коронавирус, подчеркнув, что пандемия продемонстрировала некомпетентность руководства, пишет Fox News.

«Более всего эта пандемия полностью и окончательно сбросила занавес с представления о том, что множество ответственных лиц знают, что делают», — заявил Обама.

По его словам, «многие даже не делают вид, что они осуществляют руководство».

Обама сделал это заявление в ходе транслировавшегося в соцсетях выступления перед выпускниками американских ВУЗов.

Как отмечается в статье, для подобного мероприятия его комментарии оказались неожиданно политически окрашенными.

И хотя Обама не произнёс имя президента США Дональда Трампа, однако он ранее уже критиковал реакцию нынешней администрации на коронавирус, указав на то, что в ответных мерах Вашингтона преобладает эгоизм.

«Грядущие выборы крайне важны на всех уровнях, поскольку бороться мы будем не с конкретным человеком или политической партией. Мы боремся против долгосрочных тенденций, в рамках которых эгоизм, принадлежность к той или иной группе, раскол и отношение к другим как к врагам становится более мощным импульсом в американской жизни», — заявил он тогда.

Нынешнее заявление Обамы стало последним признаком того, что экс-президент США намерен играть всё более активную роль на предстоящих выборах. После ухода с поста главы государства он, как правило, оставался в тени, несмотря на то что Трамп оскорблял его.

Обама уже сообщил своим сторонникам, что на помощь Джо Байдену, который был его вице-президентом, а ныне является кандидатом от демократов и конкурентом Трампа в борьбе за президентский пост, он будет «тратить столько времени, сколько необходимо, и проводить предвыборную кампанию изо всех сил».



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