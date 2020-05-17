На Украине сравнили смертность от коронавируса и СПИДа

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17.05.2020, 19:30, Новости дня

С начала года от СПИДа на Украине умерли 733 человека, а от осложнений, вызванных коронавирусом, 514 человек, информирует Центр общественного здоровья (ЦОС) при украинском минздраве.

«За январь – апрель 2020 году на Украине официально зарегистрировано 5 тыс. 256 случаев ВИЧ-инфекции, 1 тыс. 501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

17 новых случаев инфицирования ВИЧ зарегистрированы среди подростков в возрасте от 15-17 лет, 31 случай – среди детей до 14 лет. За январь – апрель от этого вируса умерли три ребенка до 14 лет.

Украина – лидер в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. В стране, по оценкам экспертов UNAIDS (программа ООН по ВИЧ/СПИД), около 240 тыс. ВИЧ- инфицированных, но только каждый второй знает о своем диагнозе.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый коронавирус может стать эндемической инфекцией и не исчезнуть, как ранее никуда не пропал ВИЧ.



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