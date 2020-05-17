Демократы в Конгрессе США начали новое расследование в отношении Трампа

17.05.2020, 19:28, Новости дня

Сенатор Роберт Менендес и член Палаты представителей США Элиот Энгель (оба – от Демократической партии) объявили о начале расследования в отношении президента Дональда Трампа в связи с увольнением генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика. Заявление демократов 16 мая было опубликовано на сайте Менендеса.

Об отставке Линика Трамп объявил вечером в пятницу, 15 мая.

Менендес и Энгель назвали решение Трампа “беспрецедентным” и “политически мотивированным”.

Как сказано в заявлении, Линик, вероятно, был уволен по личной рекомендации госсекретаря Майка Помпео после того, как гениспектор начал расследование в отношении главы Госдепартамента. Таким образом, Трамп, считают законодатели-демократы, пытается защитить Помпео от ответственности. “Это решение, явно направленное на защиту секретаря Помпео от ответственности, подорвало бы фундамент демократических институтов и стало бы незаконным актом мести”, – подчеркивается в заявлении.

Менендес и Энгель потребовали от Белого дома предоставить Сенату и Палате представителей всю информацию и документы, связанные с увольнением генинспектора, а также информацию о текущих и завершенных расследованиях Линика в отношении офиса госсекретаря Помпео.

Управление генерального инспектора – независимый орган в структуре Госдепартамента США, главными задачами которого являются предотвращение и выявление случаев мошенничества и злоупотреблений в деятельности Госдепартамента и дипломатических представительств США.