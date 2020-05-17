Нардеп Герега заявил, что груз, доставленный из Китая “Мрією”, предназначался “Эпицентру” полностью

17.05.2020, 19:28, Новости дня

Весь груз, который 23 апреля доставил из Китая в аэропорт Борисполь самолет Ан-225 “Мрія”, предназначался для сети супермаркетов “Эпицентр”. Об этом народный депутат Украины из группы “За майбутнє” Александр Герега сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

“Весь груз, который приехал “Мрією”, – это полностью в адрес компании “Эпицентр”. Часть пошла на благотворительность, часть чисто коммерческая. Маски мы брали, чтобы частично раздать по всей Украине, а частично продать. Скоро закончится карантин, всем нужны будут маски, прежде всего предприятиям, которые начнут работать. И мы эти маски аккумулировали”, – сказал он.

По данным заместителя гендиректора компании “Эпицентр” Владимира Гончарова, стоимость доставки груза в Украину без учета стоимости товара составила $1,3 млн.

23 апреля в Борисполь прибыл самолет “Мрія” с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти. Из сообщения Офиса президента следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что Герега разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

После этого заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной.

Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках за счет бизнеса и меценатов медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Согласно данным Opendatabot, ООО “Эпицентр К” принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).