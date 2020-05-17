Обама обратился к выпускникам 2020 года

17.05.2020, 19:25, Новости дня

Бывший президент США Барак Обама в субботу выступил на двух виртуальных выпускных церемониях. В первом случае его аудиторией стали выпускники университетов и колледжей, в которых традиционно учились чернокожие студенты, а во втором – оканчивающие школу старшеклассники.

Обе церемонии транслировались в Интернете в прямом эфире из-за карантинных ограничений в связи с глобальной пандемией коронавируса, став частичной заменой традиционных выпускных мероприятий.

В дополнение к обычным напутствиям, присущим подобным речам, Обама подверг критике нынешнее руководство США, чего, как правило, избегал прежде.

Он затронул тему пандемии, отметив, что она вскрыла существующее в США неравенство, и подверг критике реакцию лидеров США на нее, не упомянув президента Дональда Трампа по имени.

«Вам придется взрослеть быстрее, чем некоторым другим поколениям, – обратился экс-президент к выпускникам. – Эта пандемия пошатнула статус-кво и обнажила множество глубоко укоренившихся проблем нашей страны — от огромного экономического неравенства до сохраняющегося расового неравенства и отсутствия базовых медицинских услуг для людей, которые в них нуждаются».

«Она подвела многих молодых людей к осознанию того факта, что старые методы не работают, что неважно, сколько денег вы зарабатываете, если все вокруг вас голодны и больны, и что наше общество и наша демократия работает только тогда, когда мы думаем не только о себе, но и друг о друге», – продолжил он.

Он добавил, что пандемия «сдернула завесу» с «суровой правды», которую люди «должны в конце концов осознать, когда их детство подходит к концу».

«Вы думали, что взрослые за все отвечают и понимают, что они делают? Оказалось, что у них нет ответов на все вопросы. Многие из них даже не задают правильные вопросы. Поэтому, станет ли мир лучше, зависит от вас», – сказал Обама.

Он предостерег выпускников от того, чтобы «заниматься тем, что кажется хорошим, удобным, легким», потому что «так думают маленькие дети».

«К сожалению, многие так называемые взрослые, в том числе люди с модными званиями и важными должностями, по-прежнему мыслят именно так — вот почему все пошло наперекосяк», – сказал он.

Он выразил надежду, что каждый выпускник вместо этого будет «основываться на неизменных ценностях, таких как честность, упорный труд, ответственность, справедливость, щедрость, уважение к другим».

«Вы не всегда все будете делать правильно, вы будете делать ошибки, как и все мы. Но если вы будете прислушиваться к правде, которая внутри вас, даже когда это трудно, даже когда это неудобно, люди это заметят. Они будут тянуться к вам. И вы будете частью решения, а не частью проблемы», – сказал бывший президент.

Выступая перед выпускниками колледжей, где исторически учились чернокожие студенты, Обама сказал: «Давайте будем честны, такая болезнь, как [COVID-19], просто высветила сложившееся неравенство и дополнительное бремя, с которым исторически приходилось сталкиваться чернокожим общинам в нашей стране».

«Мы видим это в непропорциональном влиянии COVID-19 на наши сообщества точно так же, как мы видим это, когда чернокожий мужчина выходит на пробежку, а какие-то люди считают, что они могут остановить его и начать задавать ему вопросы, а потом застрелить его, когда он отказывается отвечать», – сказал Обама, напомнив о гибели 25-летнего чернокожего Ахмада Арбери, застреленного во время пробежки в Джорджии.