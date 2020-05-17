 

Пауэлл: для восстановления экономики, возможно, потребуется вакцина от коронавируса

17.05.2020, 19:25, Новости дня

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что восстановление американской экономики может затянуться до конца следующего года и, возможно, будет зависеть от вакцины от коронавируса.

«Наша экономика восстановится. На это уйдет время. Возможно, это затянется до конца следующего года. Мы этого не знаем», – сказал Пауэлл.

Отрывки из его интервью, которое выйдет в эфир в программе «60 минут» на канале CBS в воскресенье вечером, были показаны в программе «Лицом к нации».

«В предположении, что второй волны коронавируса не будет, я думаю, что вы увидите, что экономика будет постепенно восстанавливаться во втором полугодии этого года. Но для того, чтобы экономика восстановилась полностью, люди должны быть вполне уверены, а для этого, возможно, придется ждать появления вакцины», – сказал он.



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