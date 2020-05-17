Мнение: Нестыковки

17.05.2020, 19:18, Разное

Снова возникла странная история с нынешней эпидемией. Более 40 врачей скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане, сообщил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Странность в том, что официальная статистика, а именно сайт "Стопкорнавирус.РФ", открытый правительством РФ, на сегодняшний день дает информацию о 29 умерших в Республике Дагестан за время эпидемии. Как такое может быть, если только врачей умерло "более" сорока, сказать трудно. Логично предположить, что либо министр Дагестана не владеет обстановкой, либо Правительство РФ. Либо где-то идет откровенная фальсификация и манипуляция данными.

В любом случае получается, что информация Нью-Йорк Таймс и Файненшнл Таймс, которую с гневом разоблачал наш МИД и лично Мария Захарова, писали правду, утверждая, что статистика по заболеваемости и смертности в России существенным образом фальсифицирована.

Столь же логично предположить, что информация правительства РФ по Дагестану (недостоверная, мягко говоря) не единична, и возникают подозрения, что и по остальным регионам она столь же недостоверна. Вопрос лишь в том, насколько.

Беспросветная ложь – визитная карточка нашей власти. Она лжет всегда, всем и во всём. А уж в текущей обстановке ждать от нее хоть какой-то правды – это верх наивности.